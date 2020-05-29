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單親媽遠離八大行業 駕餐車載癲癇弟賣蔥抓餅兼做公益

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林鎮單親媽媽吳宜蓁賣蔥抓餅，料多實在，塗上她的特調辣醬，味道真像她的招牌「吳大娘」一般嗆辣。記者簡慧珍／攝影
二林鎮單親媽媽吳宜蓁賣蔥抓餅，料多實在，塗上她的特調辣醬，味道真像她的招牌「吳大娘」一般嗆辣。記者簡慧珍／攝影

自號「吳大娘」的單親媽媽吳宜蓁為了給孩子作好榜樣，今年過完春節就駕駛小貨車經營行動蔥抓餅店，從母親節開始參加公益活動，現做蔥抓餅送給獨老或身障者，她帶孩子回饋社會得到上百名朋友和客人的認同，紛紛認購蔥抓餅轉送弱勢民眾，把愛心做大做滿。

吳宜蓁在餐車平底煎盤上打散蛋液，蓋上餅皮，一面烙抓餅，一面跟客人說笑，毫不掩飾右臂刺青，流露幾分「大姐頭」的味道。她表示，刺青是青春期叛逆的痕跡，6歲時媽媽離家，爸爸吸毒到她20歲時死亡，務農的祖父母務農隔代教養她和兩名姊妹、一個重度癲癇弟弟，姊姊和妹妹逆來順受，她從小耍狠對抗外界異樣眼光和霸凌。

吳宜蓁國中畢業後到八大行業當副理，23歲以為遇到真愛，她離開八大行業，和丈夫、一對稚齡兒女從台北市搬回彰化縣定居。丈夫貸款創業，她賣蔥油餅補貼家用，丈夫似乎無心工作，吳宜蓁失望之餘離婚，扛下丈夫債務換取兩個孩子的監護權。

結束不愉快的婚姻，她到財務整合公司上班，經常早出晚歸，就讀國、高中的孩子問「可不可以好好照顧自己？不要經常看不到人？」她驚覺孩子長大也懂事，身為母親應該以身作則，所以購買餐車，並兌現承諾祖父母會一輩子照顧癲癇弟弟，吳宜蓁每天載弟弟出門做小本生意，收入不多卻沒風險。

「我不喜歡母親節，可是自己要當好媽媽，公益行動就從母親節起步。」吳宜蓁說，今年她解開40年憎恨母親的心結，帶孩子到二林喜樂保育院烙蔥抓餅，為身障院民也為自己慶祝母親節，假日她也帶孩子當家扶志工，回報家扶的扶助，過兩天將參加二林鎮公所餐車快閃趴。

她指著臂膀狼圖案刺青，「人若單打獨鬥，打不出一片天，要像狼，聚集行動才有力量。」她說，小餐車做公益的力量有限，很多朋友和客人一起參與，她有子女陪伴，共同完成回饋社會的夢想，既踏實又快樂。

二林鎮單親媽媽吳宜蓁為了給孩子作好榜樣，駕駛餐車賣蔥抓餅。記者簡慧珍／攝影
二林鎮單親媽媽吳宜蓁為了給孩子作好榜樣，駕駛餐車賣蔥抓餅。記者簡慧珍／攝影

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