南投竹山凌晨地震 南投人：感覺房子被撞嚇到腿軟

南投縣今天凌晨3時34分發生規模4.6地震，因為搖晃劇烈，許多民眾在睡夢中驚醒，有人連忙就往門口逃。南投市民陳小姐說，「地震超大，腿都軟了」，還好地震用力搖晃一下沒有持續，南投縣消防局也立即調查災情，確認全縣都無災情。但地牛半夜翻身，許多南投人想到921大地震的恐怖回憶餘悸猶存，還好只是有驚無險。

根據氣象局地震報告，這次地震發生在凌晨3時34分，地點在南投縣竹山鎮靠近雲林縣交界，地震規模4.6，因為深度僅14.2公里，包括雲林縣古坑、斗六市、彰化市都是4級，南投縣信義鄉、嘉義市3級，南投市、台中市2級，甚至遠至澎湖縣馬公市、宜蘭縣武塔也有1級。

南投縣不少民眾被驚醒，南投市陳小姐就說，這次地震和921一樣超級大聲，「碰」的一下讓她以為窗戶爆裂，嚇得要跑也不是、不跑也不是。也有網友說「感覺房子被大力撞一下」大家都覺得這次地震就像921地震一樣，都是半夜發生，還好劇震之後沒再持續搖晃，讓大家都鬆了一口氣，但是發生在凌晨的地震，讓不少人想起當年921地震時，半夜驚恐逃生的回憶，嚇得不敢再睡。