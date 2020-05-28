鹿港已故書法家黃祖輝故居 文史團體連署籲保留

中央社 / 彰化28日電

有文史團體發起保留鹿港已故書法家黃祖輝故居的連署活動，並指出黃祖輝是日治時期唯一一名在日本書法大展拿下首獎的台灣人，且故居有簡潔的街屋立面，具有保存價值。

彰化縣文化局則表示，日前有文史工作者向文化局提報，將黃祖輝故居列為歷史建築，但會勘結果認為黃祖輝故居不具文資價值。提報人向文化部陳情後，今天下午再派人前往現場會勘，資料送交文資委員，文資審議委員會將再進行審議。

1896年出生的黃祖輝，早年跟隨鹿港書法家鄭鴻猷學習書法，也曾遊學東京，1943年獲得日本全國書道展覽會總裁東久邇宮殿下金牌賞，不過黃祖輝的書法作品流傳不多。

黃祖輝的故居位於彰化鹿港鎮民族路，文史工作者陳怡君、鹿港書法家林俊臣等人發起保留故居連署活動，並指出故居為1934年市區改正後重新整修立面的鹿港街屋，以洗石子和面磚為材料，採取現代藝術裝飾風格，簡潔的街屋立面，與講究繁複裝飾的磚造老街如大溪與湖口老街，表現手法不同。

文史團體表示，彰化縣文化局應善加運用文資法與都市計畫審查，與地主協商，改變拆除黃祖輝故居的計畫，未來改建此區時，能將街屋融入整體設計，加以保存活化，和對街的已故攝影師許蒼澤故居長源醫院，互相輝映，見證鹿港的文化藝術風華。

鹿港 文史工作者 文化局
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