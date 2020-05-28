為足球小將們加油打氣！立委揪在地企業捐足球球鞋

台中市南屯區黎明國小女足隊、黎明國中足球隊是征戰國內外賽事的常勝軍，但受疫情影響，比賽取消或親友等加油團無法到場支持，隊員心情難免低落。立委張廖萬堅今天號召中華民國運動彩券經銷商同業公會、大力卜企業等南屯在地企業、團體，捐給黎明國小、黎明國中足球隊練習用足球及運動鞋，為隊員們加油打氣。

黎明國小校長徐大偉說，黎明國小女子足球隊成立於2004年成立，隊員從國小二年級開始培訓，在教練柳永齊指導下，征戰國內外賽事，戰績優異，曾獲得2017年全國少年盃、2018全國學童盃冠軍、2018丹麥參加維爾比約盃國際足球分齡錦標賽女子11歲組冠軍，以及2019瑞典南泰利耶國際分齡賽女生12歲組冠軍等，感謝感謝立委張廖萬堅號召企業團體，捐贈球鞋與足球，為隊員加油打氣。

黎明國中校長張梅鳳說，黎明國中足球隊在2005年成軍至今，共46名隊員，國內比賽佳績不斷，表現優異，要單獨靠學校力量促成運動團隊發光發熱非常不容易，極需社會各界資源挹注，讓隊員們能在無憂無慮追逐夢想，感謝社會各界協助運動團隊成長。

立委張廖萬堅說，他號召台中熱心企業捐贈足球及運動鞋，希望能為孩子們加油打氣，感謝大力卜企業及運彩公會響應，一起來給孩子們鼓勵。台中市足球運動發展迅速，但台中卻沒有足夠的場地，足球預定地日後將落腳南屯，他將持續向體育署爭取，盼台中足球運動園區露出曙光。