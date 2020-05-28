連日大雨中橫百噸巨石滾落 路面砸出大坑洞

中央社 / 台中28日電

連日大雨，中橫公路10.3公里處今天滾落一顆巨大落石，不但壓倒路樹，路面也被砸出長3公尺、寬2公尺、深40公分的大坑洞，幸無人員受傷，谷關工務段已在中午將巨石、倒塌路樹清除。

台中市東勢警分局茅埔派出所副所長郭文達表示，員警執行巡邏勤務時，行經中橫公路10.3公里處，發現有路樹倒塌，路旁護欄有撞擊痕跡，護欄下有顆巨石。

警方指出，巨石寬2公尺、高2公尺，重量可能近100頓，疑似自高處掉落，壓倒路樹，也在路面砸出大坑洞，撞上護欄後，才滾到護欄下方，所幸當時無車輛經過，沒人受傷。警方在該處設立警示交通錐。

谷關工務段在中午前將落石、倒塌路樹清除，路面坑洞部分，將等待天候好時修補。

東勢警分局呼籲，因連日大雨影響，造成山區發生多起落石及路樹倒塌案件，提醒駕駛人進入山區應隨時注意天候、路況，減速慢行，避免發生危險。

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