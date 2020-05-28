盧秀燕民調吊車尾 副市長為其叫屈

台中市長盧秀燕滿意度吊車尾再遭批！某雜誌最新民調顯示，盧秀燕施政滿意度居五都市長中吊車尾，台中市議會正值文化教育業務質詢，新聞局長黃國緯首當其衝，成為被質詢的主要「爐主」。民進黨議員直批盧秀燕施政倒數第一，但副市長令狐榮達卻為市府團隊感到委屈。

最新民調排除正逢罷免案的高雄市長韓國瑜之後，盧秀燕在5都市長中，民調最後一名；在全台21縣市排名也落後；民進黨市議員陳陳淑華、邱素真、蕭隆澤、楊典忠一一指名新聞局長黃國瑋，要深刻檢討盧秀燕為何施政老是吊車尾？黃國瑋表示，會虛心接受民調的各項指標內容，繼續努力。

楊典忠指出，國家動漫館遭中央文化部臨時中止，這期間新聞局只連發數十封公文；但之前紙風車與市府產生磨擦拒絕再到台中演出，文化局長張大春不是只發公文，而是親自前往台北和紙風車化解心結。他要黃國瑋多向資深局長張大春學學。黃國瑋答覆說，市府不只發公文，還配合前副市長、立委楊瓊瓔和中央溝通。

國民黨議員黃健豪、吳瓊華則對於盧秀燕的民調持續低迷也認為，新聞局要深入探討主要原因是什麼？他們另舉出數字比較說，自縣市合併後，前市長胡志強、林佳龍的民調都偏低，盧秀燕也如此。不過，盧的分數今年大幅進步10分以上，表示市府有努力改善，市府團隊也要更加追求進步空間。

令狐榮達答詢表示，民調起伏，市府團隊會加以參考，也會針對各項指標檢討哪些不高的原因。但身為市府團隊的一員，他認為團隊每一位成員都很努力，但民調不高，他覺得很「委屈」。

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