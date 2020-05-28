大里第2家托嬰中心慶滿月發紅蛋 盧秀燕：力拚公托倍增

台中市大里區躍升台中第三大區，市長盧秀燕今天參加大里區第二家公托、公設民營甲興托嬰中心開幕慶滿月活動時說，她提出「公托倍增計畫」政見，上任後積極規劃公托，其中大里區增設大里、甲興兩處公托。她會持續盤點適當地點，力拚公托倍增。

台中市社會局長彭懷真說，公設民營托嬰中心收托人數30以上，公共托育家園則為小型收托，人數12名。市府積極推動公托倍增計畫，目前已於沙鹿、豐原、太平、清水、坪林、大里設置公設民營托嬰中心，以及北區、東區、梧棲的社區公共托育家園，目前共10處，目標為西元2022年力拚擴充完成公設民營托嬰中心、公共托育家園50處。

今天是甲興托嬰中心舉行開幕慶滿月，盧秀燕到場了解家長托嬰需求，關心托嬰狀況，並且逐一發送滿月紅蛋，與家長、小朋友一同慶祝，包括當地市議員林碧秀、林德宇、李天生、張滄沂、大里區長鄭正忠、伊甸社會福利基金會董事長成亮，以及立委何欣純、市議員蘇柏興服務處代表都到場參與。

盧秀燕說，大里區是台中新興地區，人口快速成長，躍升台中人口數第三多，年輕家庭也快速增加，她上任時，大里沒有公托中心，如今她上任一年多，拚出兩座公托，還在大里增設一座親子館；她為滿足家長公托的需求，未來會持續盤點適當地點，力拚公托倍增。