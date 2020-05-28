大里第2家托嬰中心慶滿月發紅蛋 盧秀燕：力拚公托倍增
台中市大里區躍升台中第三大區，市長盧秀燕今天參加大里區第二家公托、公設民營甲興托嬰中心開幕慶滿月活動時說，她提出「公托倍增計畫」政見，上任後積極規劃公托，其中大里區增設大里、甲興兩處公托。她會持續盤點適當地點，力拚公托倍增。
台中市社會局長彭懷真說，公設民營托嬰中心收托人數30以上，公共托育家園則為小型收托，人數12名。市府積極推動公托倍增計畫，目前已於沙鹿、豐原、太平、清水、坪林、大里設置公設民營托嬰中心，以及北區、東區、梧棲的社區公共托育家園，目前共10處，目標為西元2022年力拚擴充完成公設民營托嬰中心、公共托育家園50處。
今天是甲興托嬰中心舉行開幕慶滿月，盧秀燕到場了解家長托嬰需求，關心托嬰狀況，並且逐一發送滿月紅蛋，與家長、小朋友一同慶祝，包括當地市議員林碧秀、林德宇、李天生、張滄沂、大里區長鄭正忠、伊甸社會福利基金會董事長成亮，以及立委何欣純、市議員蘇柏興服務處代表都到場參與。
盧秀燕說，大里區是台中新興地區，人口快速成長，躍升台中人口數第三多，年輕家庭也快速增加，她上任時，大里沒有公托中心，如今她上任一年多，拚出兩座公托，還在大里增設一座親子館；她為滿足家長公托的需求，未來會持續盤點適當地點，力拚公托倍增。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言