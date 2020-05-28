彰化市鐵路高架化牛步 王惠美拜託賴清德推一把

副總統賴清德今天下午參觀彰化縣台語文創意園區時，陪同的彰化縣長王惠美不忘拜託賴清德，能再推彰化市鐵路高架化一把，賴清德回應表示，彰化市鐵路高架化是彰化人的心聲，過去在魏明谷當縣長的時候，他就積極爭取這項重大建設，只要核定，不會因為換人，重大建設就沒有了，中央的執政是有延續性的。

針對彰化市鐵路高架化案，王惠美昨天才親自向交通政務次長陳彥伯爭取。王惠美說，她從擔任立委時，就一直持續為彰化市鐵路高架化請命，當時擔任行政院長的賴副總統，在當時也曾允諾幫忙，今天又再度拜託他，且縣府已經送件至交通部，請賴副總統務必要再「PUSH」推一下。

賴清德表示，過去在魏明谷縣長任內曾積極爭取這項重大建設，中央的執政有延續性，且縣籍立委也都在立法院積極爭取，彰化縣的發展需要藍綠共同合作，台灣更是要團結，才有辦法面對外來的挑戰。