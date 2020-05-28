大甲車站人行跨越橋吊裝完成 預計7月底完工
台中大甲車站人行跨越橋日前完成吊裝作業，台中市府建設局長陳大田今天到場視察表示，吊裝工程施作難度高，市府縝密規畫工序，降低危險，工程已順利完成，市府與施工團隊將接續作業，可望7月底完工。
陳大田表示，「大甲車站人行跨越橋建置工程」是地方引頸期盼的重要建設，工程施作需跨越近50公尺的橋體及2萬5千伏特電車線，施工相當困難，為使工程順利，施工團隊採先組裝橋體構件，再一次性吊裝，避免鐵路上方施作，降低施工危險。
他表示，市府將接續進行裝修及測試作業，兼顧品質與安全下持續趕工，完工後將提供前、後站安全便利的行人通道，有效紓緩前站停車場不足，及增加後站接送乘客停空間等問題，改善當地周邊交通。
建設局指出，去年初因原施工商無法履約，市府依規終止工程契約，經重新發包開工，感謝周邊居民配合，讓工程順利進行。
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