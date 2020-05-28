影／豪雨後中橫公路現大坑洞 40公分深民眾心驚

連日大雨，今天上午11時許，中橫公路10.3公里處，一顆巨石從高處滾落壓倒路樹，並造成路面龜裂，砸出一個長3公尺、寬2公尺、深40公分的大坑洞，幸沒砸到行經車輛，也無人受傷，為維護來往車輛通行安全，員警立即於該處設立警示交通錐管制人車，並通報谷關工務段派員前往處理。谷關工務段立即派員前往清理，已於中午12時許清除搶通。

台中市警局東勢分局茅埔派出所副所長郭文達及警員侯茂霖執行巡邏勤務時，行經中橫公路10.3公里處，發現有路樹倒塌及路面坑洞龜裂情形，路旁護欄有遭撞擊痕跡，且護欄下方發現一顆巨石，研判可能是因近日連降大雨，巨石從高處掉落壓倒路樹，並造成路面龜裂坑洞，撞上護欄後滾至下方。

中橫公路10.3公里處有巨石從高處滾下壓倒路樹，並造成路面龜裂坑洞。記者余采瀅／翻攝

員警為維護來往車輛通行安全，立即於該處設立警示交通錐管制人車，並通報谷關工務段派員前往處理。谷關工務段長呂正安表示，已於中午12時許清除落石與倒塌路樹，路面坑洞部分則待天候好時進行修復。

東勢分局呼籲，因連日豪雨影響，造成山區發生多起落石及路樹倒塌案件，提醒駕駛人進入山區應隨時注意天候、路況，務必要減速慢行，避免發生危險。