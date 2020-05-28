霧社水庫達到滿水位 上午起連帶使得武界壩開始排洪

連日的鋒面帶來雨勢，對中部水庫大進帳，台電大觀電廠指出，不但霧社水庫清晨已接近滿水位，做為日月潭調節注水的武界壩，上午9時起開始排洪，也讓日月潭大幅回升到745.75公尺，儲水率達到今年最高的83.18%；而這波集水區降雨，也使得關係彰雲用水的集集攔河堰，從上周起便開始排砂放流，溢洪道含生態放流量100至300立方公尺。

台電大觀電廠表示，日月潭是集觀光、儲水、發電多功能的水庫，八成的水位是745公尺，上游水量的連續多日灌注，今天清晨武界壩取水仍有每秒65立方公尺，一口氣水位上升兩公尺，達到83.18%後，上午9點前，隨著霧社水庫到滿水位而開始排洪，武界也受到含砂濁度過高，而停止進水後開始排洪，排洪量約每秒200立方公尺，改為水力排砂操作。