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潭子沙攤排球場缺維護 台中運動局：年底前改善完成

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
潭子沙灘排球場停車場簡陋。圖／周永鴻提供
潭子沙灘排球場停車場簡陋。圖／周永鴻提供

台中市排球運動盛行，還有符合國際賽事規格的潭子沙攤排球場，場地維護卻問題重重，市議員周永鴻今天質詢時指出，潭子沙灘排球場符合國際規格，沙礫大小一致，但場館還有很多地方要修繕，像是淋浴設施簡陋狹窄、木棧道破損、缺乏遮雨設施，都亟須改善。運動局長李昱叡表示，已規畫三大方向進行維護，包括強化場地排水功能、充實運動選手休憩與服務空間、新設遮雨亭及停車場改善。

全國有三座沙灘排球場，唯一一座礦砂的場地在台中后里，沙礫大小一致，堪稱國際級場地，但議員周永鴻說，台中有瑰寶，市府卻不知展現，更不懂得珍惜，要求儘速編列預算改善，不要讓珍貴的國際級場地被埋沒。

周永鴻指出，運動產業不只是賣賣球鞋，還是成就城市形象，撐起觀光產業的支柱之一，許多國際大城市，都有運動名門勁旅，和國際級賽事場館。如果芝加哥沒有Michael Jordan和NBA芝加哥公牛隊，每年吸引的觀光人數肯定會少很多。

排球運動是台中的驕傲，豐原高商HVL（高中排球聯賽）男子組獲得七連霸；東山高中排球隊女子組HVL今年亞軍，之前曾經三連霸。潭秀國中、大雅國小也在全國賽事屢獲佳績。

台中市運動局長李昱叡說，今年起已積極針對潭子沙排場地辦理多次會勘，並邀集沙灘排球運動專業教練指導，後續進行三大方向維護，包括強化場地排水功能、充實運動選手休憩與服務空間、新設遮雨亭及停車場改善。

運動局表示，市府已編列預算143萬5000元，進行管線更新、遮雨亭看台區地坪改善，以及新設水塔、加壓馬達、沖洗設備等工程，預計6月底前完成規劃設計，7月中旬完成工程招標，7月底前進場施工，12月底完工，為未來爭取賽事做好準備。

潭子沙灘排球場門鎖簡陋，形同虛設。圖／周永鴻提供
潭子沙灘排球場門鎖簡陋，形同虛設。圖／周永鴻提供
潭子沙灘排球場使用貨櫃屋改裝浴廁，部分高大選手覺得略嫌擁擠壓迫。圖／周永鴻提供
潭子沙灘排球場使用貨櫃屋改裝浴廁，部分高大選手覺得略嫌擁擠壓迫。圖／周永鴻提供
潭子沙灘排球場使用貨櫃屋改裝浴廁，部分高大選手覺得略嫌擁擠壓迫。圖／周永鴻提供
潭子沙灘排球場使用貨櫃屋改裝浴廁，部分高大選手覺得略嫌擁擠壓迫。圖／周永鴻提供
台中市議員周永鴻大讚潭子沙灘排球場符合國際規格，沙礫大小一致，可惜場地都沒有維護。圖／周永鴻提供
台中市議員周永鴻大讚潭子沙灘排球場符合國際規格，沙礫大小一致，可惜場地都沒有維護。圖／周永鴻提供

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