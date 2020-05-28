盧秀燕施政滿意度吊車尾 蔡其昌：市長要多加油
2020《遠見》縣市長施政滿意度調查結果出爐，台中市長盧秀燕施政滿意度位居21縣市縣倒數第二。盧秀燕今天對此回應，有進步就好、繼續努力；立法院副院長蔡其昌認為，盧市長要多加油，台中市民調墊底，台中市民覺得是丟臉的事，期待盧市長團隊要做更多事情、傾聽民意，把墊底原因找出來、改進，急起直追。
盧秀燕今天出席台中市大里公設民營甲興托嬰中心開幕慶滿月活動後受訪。她說，施政滿意度上較上次明顯進步，進步約10%左右，「有進步就好、繼續努力」。
立法院副院長蔡其昌今天到大里振坤宮媽祖廟參拜，受訪時說，台中是大家的，民調墊底，對台中來說是恥辱，他不會分黨派，只要對台中市建設有利，他都會去爭取。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言