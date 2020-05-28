陳時中台中行 盧秀燕：安排到一中商圈喝珍奶

衛福部長陳時中31日將訪台中，台中市長盧秀燕今天表示，安排陳時中到一中商圈，請他喝珍奶、搖珍奶，恢復一中商圈的商機，以及參訪產業故事館，振興台中的經濟與產業。

盧秀燕上午參加台中市公設民營甲興托嬰中心開幕慶滿月活動，接受媒體訪問，關於陳時中訪台中，市府如何安排。盧秀燕做上述表示。

盧秀燕表示，武漢肺炎趨緩，邀請陳時中到台中拚觀光，陳時中肯定台中的防疫措施，爽快答應。經過慎重思考與考慮後，目前確定是安排陳時中到一中商圈。

盧秀燕指出，因敦睦艦隊爆發染疫，當初敦睦艦隊官兵集合地點之一的一中商圈，受疫情影響，重創商機，雖經過妥善處理，一中商圈絕對安全，但生意至今受到影響，因此安排陳時中到一中商圈振興經濟。

盧秀燕說，珍珠奶茶是台灣之光，發源地在台中，到時也會請陳時中喝珍奶、搖珍奶，調製全世界發源地的珍珠奶茶，第三是邀請他到產業故事館，振興台中的經濟與產業。