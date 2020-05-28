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防第二波疫情 南投縣議員要求採購口罩加強校園防疫

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府加強校園消毒，防範新冠肺炎疫情。圖／本報資料照片
南投縣政府加強校園消毒，防範新冠肺炎疫情。圖／本報資料照片

國內口罩將從6月1日起開放自由買賣，南投縣議員簡峻庭、陳翰立今天都關心，疫情剛開始時學校都面臨口罩不足問題，為了防範新冠肺炎第二波疫情，縣政府應超前部署動用第二預備金採購口罩，優先提供學校使用，避免疫情再來時，又面臨買不到口罩問題。

陳翰立說，國內防疫現在做得很好，但鄰近日本、韓國都爆發第二波疫情，大家還是不能掉以輕心。因應新冠肺炎捲土重來，應該提前做好防疫準備，尤其是校園防疫問題，據他瞭解，有的學校只剩二百多個口罩，數量明顯不足。

簡峻庭說，縣長林明溱相當關心學生，提供全縣國中小學免費營養午餐。現在疫情是國人最關切的問題，縣政府應該比照雲林縣，發給所有學生兩盒口罩，讓學生家長不用為了買口罩而煩惱，也能預防校園感染。

南投縣教育處表示，已請學校回報口罩存量是否充足，目前並沒有不足的問題。依照目前防疫措施，學校儲備的口罩，主要提供處理餐食的廚工或護理人員，以及學生出現流感或受傷時使用。對於防疫口罩包括教師和學生都是自備，如果都由學校供應，存量再多也不夠用。

南投縣衛生局長黃昭郎說，口罩對於防疫相當重要，學校師生落實戴口罩，也大幅降低新冠肺炎疫情。根據學校衛生法，對於口罩等醫療器材有一定的儲量，如果能多準備一些更好。雲林縣提供學生口罩，是在疫情開始當時政府還沒徵收口罩，南投縣政府為了預防空氣汙染，提前購買口罩供應學生。衛生局會和教育處討論，如果要增加校園口罩存量，可以由教育處統計後，協助向廠商統一採購。

南投縣政府加強校園消毒，防範新冠肺炎疫情。圖／本報資料照片
南投縣政府加強校園消毒，防範新冠肺炎疫情。圖／本報資料照片

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