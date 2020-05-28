集集環鎮小火車業者歸還鐵道月台 與業者繼續纏訟中

集集環鎮小火車業者與集集鎮公所纏訟多年後，基於停止營運4年來，雙方合約爭議已在去年底到期，全案目前仍在司法程序中，但業者最近已同意配合點交，歸還小火車並拆除營運月台，集集鎮長陳紀衡指出，近日會盡快移除紐澤西護欄，還給鎮民一個清爽的花園草皮綠帶，同時讓自行車道有安全通暢的動線環境。

2016年因環鎮小火車業者春滿公司，未取得小火車營運及雜項執照就上路，並因違法出租綠地區域供攤販使用，而攤販空間配置規畫也從未依契約報公所同意，被鎮公所要求停止營運，並提前解約，不僅小火車就此閒置，公所、業者也因合約爭議對簿公堂，4年後官司尚未落幕。

鎮公所指出，纏訟多年不只集集車站旁土地遭閒置，連一旁的自行車道入口，也因小火車等設施影響出入動線，造成單車道利用率不佳；但去年底隨著合約屆滿後，業者已無占用土地理由，同時歸還小火車月台及鐵道用地後，公所已移除現場紐澤西護欄，在拆除月台後，遊憩空間也明顯開闊起來，自行車道已可以方便進出，同時把所有違規攤販攤車和停車阻檔在園區的外面。