七旬阿嬤不耐高溫昏倒 熱心小鮮肉公主抱到樹蔭避暑

台中市七旬汪姓婦人25日中午騎單車外出時，疑因不堪低血壓、高溫，突然昏倒在北區路旁，附近市民發現後前往關心，其中一名騎車的朱姓男子十分熱心，馬上將機車停在路旁外，還擔心阿嬤在道路危險，一個公主抱就將阿嬤抱到路旁的樹蔭下，警方到場時，朱還自告奮勇，協助阿嬤將單車騎回家，由警方載阿嬤返家，目擊全程的市民直誇朱「太熱心了」。

據查，汪姓阿嬤（79歲）25日上午11時許騎單車外出，但因身體狀況、氣溫炎熱，騎到北區進化北路、中清路時，突然一陣暈眩，跌到在路中，行經該處的市民發現，趕緊前往關心，當時騎車行經該處，剛下大夜班的朱姓男子（18歲）立即將機車停靠路邊，一個公主抱就把老嬤搬離到路旁的樹蔭底下休息。

第二警分局永興所巡佐戴萬居及警員黃總丞獲報到場時，老嬤拒絕就醫檢查，也不願將家屬電話提供給警方，老嬤直說擔心女兒責怪，當老嬤與警員僵持不下時，朱自告奮勇，提議協助將老嬤的單車騎回家，並由警員協助載老嬤返家，才讓事情全滿落幕。

據查，熱心的朱姓男子高中肄業後服兵役，退伍後從事餐飲業，案發時他剛下大夜班，不過看到老嬤需要協助，十分熱心幫忙，也獲得附近市民、到場的警員誇讚。

第二警分局呼籲，家中若有高齡或患有失智症老人，應該隨時提高警覺，掌握長者動向，也可至各縣市的區公所或相關主管機關檢附相關證明，申請預防走失的老人手鍊；若家裡真有老人家走失，可撥打110或至各警察單位報案，由警方幫忙協尋。