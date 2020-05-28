莊競程參訪塑膠中心 盼中部生醫產業趕上南北

為協助推動中部醫材產業發展，民進黨立委莊競程今天到塑膠工業技術發展中心參訪，他說，將藉由塑膠中心在生醫的專業能量，讓中部生醫產業的推動，迎頭趕上北部、南部的步調。

莊競程今天前往位在台中工業區的塑膠工業技術發展中心參訪，總經理蕭耀貴、總經理室經理薛光瑩熱烈歡迎。

蕭耀貴指出，中部地區原具有精密機械及光學產業等優勢，更有全國第二多醫材廠商的聚落與許多教學級大型醫院的豐富資源，10年前在產醫學研各方共同努力下，展開跨領域整合的推動，逐步形成中部醫材發展的平台。

莊競程表示，生醫是國家發展的重點產業之一，可帶動經濟發展；面對突發疫情，也是超前部署重要一環。為落實發展中部生醫產業政見，將藉由塑膠中心在生醫的專業能量，讓中部生醫產業的推動能迎頭趕上北、南的步調。

莊競程認為，中部具地利優勢，以及發展醫材相關產業的深厚基礎，加上學研醫跨域資源豐沛，發展出具國際競爭力的高階醫材，指日可待。