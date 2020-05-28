影／國道六號匝道出口垃圾隨手丟 安全島成垃圾島

國道三號、國道六號是南投縣重要觀光動脈，國六愛蘭交流道匝道入口常有駕駛人隨手丟棄垃圾，影響環境衛生。縣議員林芳伃說，匝道入口垃圾破壞南投形象，今天要求環保局應和高公局協調，加強國六聯絡道垃圾稽查，同時也在路口加裝攝影機，杜絕國道亂丟垃圾亂象。

林芳伃說，國道六號連接日月潭、清境、合歡山等知名景點，但觀光交通改善後，也出現環境問題，尤其是愛蘭交流道連接中潭公路路口，路旁邊坡常出現駕駛或乘客隨手拋棄的垃圾。另外，埔里鎮大湳堤防也有許多垃圾，除了當地居民外，也有遊客丟棄的垃圾。她希望環保局稽查更有效率，也要多利用監視器等設施，才能改善國道聯絡道的環境。

環保局長方信雄說，曾和高公局協調，希望在國道匝道設置固定式監視器，高公局認為會影響交通安全，拒絕設置監視器，強調會提升聯絡道的清掃頻率，減少國道和匝道邊坡垃圾。

南投縣重要道路分隔島堆積垃圾問題嚴重，縣長林明溱都難以忍受，認為遊客一下交流道，就在路口看到便當盒、寶特瓶、檳榔渣，對南投的印象打了折扣，尤其是國道六號愛蘭交流道、國道三號名間交流道，分隔島堆積垃圾情況相當明顯。