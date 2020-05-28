在地食材製作高齡者八道菜 二林鎮家政餐飲3小時搞定

新冠肺炎疫情打亂很多去年擬訂的計畫，彰化縣二林鎮農會高齡者飲食照顧料理研習延遲快兩個月，今天熱鬧開課，30名「料理菁英中菁英」分成4組，在3小時內學習八道菜，餐飲講師輪流到各組示範作法，不到兩小時，菜香四溢，令人垂涎三尺。

鎮農會家政班廚房今天一早「搶搶滾」，學員手腳俐落清洗蘆筍、苦瓜、韭菜、秋葵，馬鈴薯和火龍果削皮，雞肉和豬肉切塊。餐飲講師先講解作法，再到各組指導製作步驟，學員都熟嫻烹飪，講師一點就通，各自打果汁、打蛋液和切蔬菜。

學員黃明玉是興華社區老人供餐的廚師，每周一次張羅約140人份午餐。今天她學習高齡者飲食照顧，認為學到新菜色，有些平常煮的菜餚可以再清淡一點，例如紅酒味噌鮭魚搭蘆筍的鮭魚用清蒸，經過後面醬汁調味去腥，清爽可口，不但適合老人，各年齡層都可以食用。

家有長輩的黃麗娟學會製作韭菜餡餅和養生紅酒葡萄乾燉鮮奶。她說，以前只想到韭菜包水餃，直接喝鮮奶，經過這次學習，增加韭菜料理及鮮奶可以蒸燉的料理方法，日後能變化更多菜色，而且這些菜餚不只長輩能吃，也能分享家人和左鄰右舍。

二林鎮農會109年幸福農村推動計畫，舉辦家政班幹部多元學習，針對二林鎮人口高齡化，聘請餐飲講師參考二林鎮在地食材，設計適合高齡者用的菜餚，價格便宜又容易製作。為了讓研習內容能應用在日常生活，鎮農會優先錄取家有高齡長輩及在社區據點服務的家政班幹部，今年初報名仍秒殺，參與意願熱烈。