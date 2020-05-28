疫情衝擊花卉外銷 中市府推祭祀「以花代香」

今年受新冠肺炎疫情影響，花卉外銷受阻。中市府農業局為振興台中花卉產業，推出多元振興方案，包括媒合貿易商向花農採購、舉辦插花活動，目前已辦165場；並鼓勵「以花代香」，台中花卉取代線香祭祀，希望照顧花農，減少損失。

農業局表示，台中花卉產業興盛，主要產區包括后里、新社、外埔、北屯、石岡、東勢等區，生產品項以文心蘭、百合、唐菖蒲、繡線、火鶴花、國蘭、彩色海芋、伯利恆之星等切花為主，花卉總生產面積587公頃，年產量達2億支。今年卻受疫情影響，花卉需求大幅萎縮，外銷大減。

為振興花卉產業，農業局媒合貿易商向台中農民團體、產銷班採購花卉，並協助申請農委會辦理的花卉補助計畫；也運用台中文心蘭、繡線及康乃馨等花卉，舉辦校園插花活動，目前已辦165場，總共將辦理700場，預計使用台中花卉2萬4300把。

農業局也與廟宇合作，推廣信眾以台中花卉取代傳統線香祭祀，目前以火鶴花代替線香使用已超過1萬支，希望開拓花卉新商機。另媒合台中花卉於郵政商城、鎮瀾買足商城等網路平台上架，民眾可隨時上網選購；也媒合文心蘭協會與台中休閒農場、飯店業者等，合作推廣花卉禮盒。