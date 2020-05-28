迎接疫後新生活 竹山鎮邀樂團6月戶外接力演出

前陣子民眾宅在家裡的生活步調，隨著新冠疫後時代即將到來，竹山鎮公所將協助鎮民再次走出家門，在6月分起，每周六晚上7點到9點在竹山菸葉館，邀請一系列的街頭藝人樂團接力演出，讓大家回歸過去戶外生活，希望遊客能再度回流，將過去竹山燈會的熱鬧榮景再現。

鎮長陳東睦表示，新冠疫情讓大家在家憋久了，台灣好不容易撐過境外移入及社區感染的高峰期，民眾雖對於出門接觸人群，還是會心有餘悸；鎮公所為讓人潮回流，下周末起，特別邀請中部有名樂團以及舞蹈團體，在竹山菸葉館輪番上陣，希望透過戶外音樂的夜間演出，讓大家能趕快適應，配合防疫回復新生活。