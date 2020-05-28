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影／阿中部長31日到台中！陳時中到一中喝珍奶行銷台中
台中市長盧秀燕今天上午參加台中市公設民營甲興托嬰中心開幕慶滿月活動後，針對衛福部長陳時中31日下午到台中一事說明。盧秀燕說，會安排陳時中到一中商圈，「陳時中到一中」恢復一中商圈商機，第二是請阿中部長喝珍珠奶茶、搖珍奶，調製全世界發源地的珍珠奶茶，第三是邀請陳時中到產業故事館，振興台中的經濟與產業。
盧秀燕說明，新冠肺炎疫情趨緩，她邀請衛福部長陳時中到台中拚觀光，陳時中也陳時中肯定台中的防疫措施，爽快答應。自從宣布陳時中本周日到台中後，市府電話應接不暇，有太多的台中市在地產業、美食、景點、各區農會等，紛紛爭取陳部長到訪拚經濟。
盧秀燕指出，經過慎重思考與考慮後，目前確定是是陳時中到一中商圈，因為敦睦艦隊官兵爆發染疫事件，當初敦睦艦隊官兵集合地點之一為一中商圈，一中商圈受疫情影響，商機受嚴重衝擊，經處理與善後，一中商圈絕對安全，但至今生意仍受影響，因此安排陳時中到一中，振興經濟，向全國遊客說明，一中商圈是安全的，珍奶是台灣之光，發源地在台中，因此也會請阿中部長搖珍奶，喝珍奶。
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