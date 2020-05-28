縣市長施政分數台中排名倒數第二 蔡其昌：難過無奈
立法院副院長蔡其昌今早在臉書寫，一早看到遠見雜誌2020縣市首長施政分數排名，台中市盧秀燕市長名列全國21縣市倒數第二名，他說身為台中市的一份子，除了感到難過無奈，更希望為台中加油。
蔡其昌在臉書上寫出，期盼盧市長放下過去那些中央地方的矛盾紛擾，切勿凡事都推給中央，「畢竟，市民期待的是我們一起扛起責任，為台中爭取更多的建設和福祉，讓市政看得見、市民很有感，才能擺脫總是墊底的陰霾，一起為台中加油！」
下屆台中市長選舉，蔡其昌一直被視為民進黨會推出的人選之一，支持者力推他參選。
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