朋友酒駕感觸深 弘光文創系學生海報創作賽獲第二名

因為朋友酒駕撞死人，血淋淋的體悟，讓弘光科技大學文化創意產業系大二生王信博感觸很深，他設計酒瓶瓶倒掉流出紅色液體，象徵喝酒酒駕事故流血的作品，參加2020年「安全夠正點」全國交通安全海報創作大賽，榮獲第二名。他說，創作是為了警惕喝酒不開車的重要性。

弘光文創系助理教授江佳玲表示，為了鼓勵學生多參加校外設計創作相關活動，利用版面設計這堂課，以全國交通安全海報創作大賽「安全夠正點」主題，協助學生創作，再將優秀作品報名參賽，把交通安全宣導融入年輕人的創意，這次獲得比賽第二名的王信博作品簡約，線條更加流暢，成為台中市唯一獲獎的大學生作品。

王信博表示，他高職時念建築科，常設計直線與橫線的作品，上大學後念文創系，學習到更多設計行銷技法，創作起來也比較開放，在老師的鼓勵下報名比賽，測試自己的實力，沒想到第一次參加比賽便能獲得第二名的成績，奪得一萬元的獎金，令他又驚又喜。

他為了參加海報大賽，事前上網看了20多件相關圖片、作品，看以前別人怎麼設計，再依照自己構想創作，王信博說，他的作品大標題為酒駕英文字標，底下小標為中文字「酒駕零容忍，喝酒不開車，指定駕駛」，圖案則是設計一個黑色瓶子倒下，流出紅色液體，彎蜒成紅色的道路，代表紅酒流滿地，更象徵酒駕肇事鮮紅血液流一地怵目驚心的畫面。