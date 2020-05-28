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朋友酒駕感觸深 弘光文創系學生海報創作賽獲第二名

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大文創系大二學生王信博設計交通安全海報，獲第二名。記者游振昇／攝影
弘光科大文創系大二學生王信博設計交通安全海報，獲第二名。記者游振昇／攝影

因為朋友酒駕撞死人，血淋淋的體悟，讓弘光科技大學文化創意產業系大二生王信博感觸很深，他設計酒瓶瓶倒掉流出紅色液體，象徵喝酒酒駕事故流血的作品，參加2020年「安全夠正點」全國交通安全海報創作大賽，榮獲第二名。他說，創作是為了警惕喝酒不開車的重要性。

弘光文創系助理教授江佳玲表示，為了鼓勵學生多參加校外設計創作相關活動，利用版面設計這堂課，以全國交通安全海報創作大賽「安全夠正點」主題，協助學生創作，再將優秀作品報名參賽，把交通安全宣導融入年輕人的創意，這次獲得比賽第二名的王信博作品簡約，線條更加流暢，成為台中市唯一獲獎的大學生作品。

王信博表示，他高職時念建築科，常設計直線與橫線的作品，上大學後念文創系，學習到更多設計行銷技法，創作起來也比較開放，在老師的鼓勵下報名比賽，測試自己的實力，沒想到第一次參加比賽便能獲得第二名的成績，奪得一萬元的獎金，令他又驚又喜。

他為了參加海報大賽，事前上網看了20多件相關圖片、作品，看以前別人怎麼設計，再依照自己構想創作，王信博說，他的作品大標題為酒駕英文字標，底下小標為中文字「酒駕零容忍，喝酒不開車，指定駕駛」，圖案則是設計一個黑色瓶子倒下，流出紅色液體，彎蜒成紅色的道路，代表紅酒流滿地，更象徵酒駕肇事鮮紅血液流一地怵目驚心的畫面。

比賽從3月1日起開放報名，王信博在報名前恰巧聽到友人轉述，有朋友因為酒駕肇事撞死人內疚自責及面臨刑責的血淋淋教訓，覺得很震驚，也讓他設計海報創作時感觸更加深刻，他說以前看酒駕的新聞比較沒感覺，剛好發生在周遭，感觸真的很深，尤其設計零酒駕的海報，體悟更多。

弘光文創系學生王信博以倒下酒瓶流出來的液體設計海報，呼籲大家不要酒駕。圖／弘光科大提供
弘光文創系學生王信博以倒下酒瓶流出來的液體設計海報，呼籲大家不要酒駕。圖／弘光科大提供
弘光科大文創系學生王信博(右)在老師江佳玲(左)指導下，設計交通安全海報奪第二名。記者游振昇／攝影
弘光科大文創系學生王信博(右)在老師江佳玲(左)指導下，設計交通安全海報奪第二名。記者游振昇／攝影

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