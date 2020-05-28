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南投縣調節公衛人力 6/1起衛生所周六例假日停售口罩
隨著網路、超商預購等多元口罩購買管道已陸續上路，南投縣政府6月1日起，13鄉鎮市衛生所調整口罩販售時間為上班日，周六、周日及例假日暫停販售，靈活調度護理人力，投入婦幼衛生、預防注射等公共衛生服務。
南投衛生局指出，截至5月底，全縣共販售9740餘萬片口罩，而來自中央徵用口罩撥配作業共34梯次約488萬餘片，順利完成前線醫療人員及社區民眾個人防護，降低院內及社區感染風險，達成零社區感染的成績；配合中央預訂6月1日起開始實施定額徵收，除了庫存量、戰備量、民生等使用外，剩下產量可以由廠商自由買賣，因此暫停公衛機構周末例假日販售口罩。
衛生局表示，下周起不只13鄉鎮市衛生所暫停周末例假日販售口罩，信義及仁愛二鄉境內的羅娜、新鄉、東埔、雙龍、潭南、人和、同富等衛生室，以及力行醫療站、發祥村紅香部落醫療站、發祥村村辦公室、親愛衛生室、互助衛生室12個部落醫療站、衛生室，販售口罩的服務，持續在上班日辦理。
此外，衛生局依餐飲業者營業型態製作「餐館業」及「小型餐食業及攤販業」2款自我管控宣言，提供餐飲業者在自主確認落實防疫措施後，可於店內張貼，鼓勵消費者安心用餐，但呼籲民眾，在疫情未全面解除前，出入各類場所要配合實名制，及落實個人防護措施。
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