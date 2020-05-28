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推動中部醫材產業超南趕北 立委莊競程參訪塑膠中心

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委莊競程（右二）為協助推動中部醫材產業發展，今天參訪位於台中工業區內的財團法人塑膠工業技術發展中心。圖／立委立委莊競程提供
立委莊競程（右二）為協助推動中部醫材產業發展，今天參訪位於台中工業區內的財團法人塑膠工業技術發展中心。圖／立委立委莊競程提供

政府推動生技醫療產業不遺餘力，從北到南串接成為生技廊帶，挹注不少資金，但多以北、南為重。立委莊競程為協助推動中部醫材產業發展，今天參訪位於台中工業區內的財團法人塑膠工業技術發展中心。

曾任交通大學生醫工程研究所助理教授的立委莊競程說，生醫是國家發展的重點產業，可帶動經濟發展，面對突發疫情，也是超前部署重要一環，未來將藉由塑膠中心在生醫的專業能量，讓中部生醫產業的推動，迎頭趕上北部、南部的步調。

立委莊競程偕同服務處主任蔡碧玉、秘書長曾沛昀，市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人，前往財團法人塑膠工業技術發展中心參訪，受到塑膠工業技術發展中心總經理蕭耀貴、總經理室經理薛光瑩歡迎。

蕭耀貴說，中部地區原具有精密機械及光學產業等優勢，更有全國第二多醫材廠商的聚落與許多教學級大型醫院的豐富資源，10年前在產醫學研各方共同努立下，展開跨領域整合的推動，逐步形成中部醫材發展的平台。

蕭耀貴指出，塑膠中心在生醫領域耕耘多年，投入將近20年建構完整技術研發、測試驗證及法規輔導等系統，除協助廠商開發新產品，也協助學校教授及醫院醫師將概念及實驗室雛形品商品化，甚而成立新創公司。防疫期間協助醫護人員解決各種來自臨床的新需求，完成了防疫的重要任務。

莊競程認為，中部具地利的優勢，以及具有發展醫材相關產業的深厚基礎，加上學研醫跨域資源豐沛，發展出具國際競爭力的高階醫材，指日可待。

醫材 生技

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