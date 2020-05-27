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台中萬和宮爭取升格國定古蹟 立委邀相關部會力促
有336年歷史的台中市萬和宮有每三年一次「老二媽回西屯省親」、「字姓戲」等傳承百年的傳統重要民俗活動，極需保存，近期爭取升格為國定古蹟。立委張廖萬堅今天說，他主動邀請相關部會到萬和宮會勘，今天爭取到教育文化委員會到萬和宮考察，盼萬和宮的珍貴的歷史文化價值能更被彰顯及重視。
教育部教育文化委員會在立委張廖萬堅力薦下，今天日安排到萬和宮考察參訪，與會者包括召集委員黃國書、文化部次長蕭宗煌、文化部文化資產局古蹟聚落組組長張祐創，以及立委賴品妤、鄭正鈐、萬美玲委員等人，一行人也祈求媽祖護佑，讓台灣亮眼的防疫成績能夠持續。
萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮十分重視教育、文化藝文推動及文物保存，在1987年被列為台中市市定古蹟，近期已向台中市文資處提報將「老二媽神像」及「福蔭全臺」匾等55件文物，登錄為台中市古物，也向文化部申請升格為國定古蹟，希望讓萬和宮珍貴的文化能夠得到完善的保存及傳承。
張廖萬堅說，萬和宮是中部地區重要的信仰中心，擁有許多富有歷史價值的古物，有形的文化資產亟需守護傳承，無形的文化資產，包括每三年一次「老二媽回西屯省親」、「字姓戲」等傳承百年，是地方重要傳統民俗活動。
張廖萬堅強調，萬和宮珍貴的文化傳統、建築與文物都急需守護傳承，今天邀集文化部的蕭宗煌次長、文資處組長張祐創，希望盡快爭取萬和宮升格為國定古蹟，讓台中市重要的文化資產能夠獲得完善保存。
立委黃國書說，在立委張廖萬堅委員爭取下，今天文化教育委員會順利到台中歷史最悠久的媽祖廟，南屯區的萬和宮來參訪，那也希望能夠順利的來推動讓萬和宮來升格為國定古蹟，讓台中最早的媽祖文化能得到妥善的保存。
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