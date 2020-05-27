快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中綠美圖工程進度10.35％ 力拚2022年完工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中綠美圖去年9月開工，預計111年底前主體建築工程完工，目前工程進度10.35％。圖／台中市建設局提供
台中綠美圖去年9月開工，預計111年底前主體建築工程完工，目前工程進度10.35％。圖／台中市建設局提供

「台中綠美圖」是公園中的圖書館、森林中的美術館，工程去年9月開工，施工廠商特別改變過去「傳統工務所」素白牆面，將自然風景圖樣等彩繪於牆面呈現。建設局表示，目前工程進度10.35％，力拚2022年完工。

「台中綠美圖」由日籍建築師妹島和世設計，興建總經費37.8億元，原設計理念即希望在城市孕育出一座具文化的美感建築，體現公園中的圖書館、森林中的美術館。

施工廠商也重視營造優質工作空間，特別改變過去傳統工務所素白牆面，將自然風景圖樣等彩繪於牆面呈現，並設置綠圍籬，讓工區增添特色與舒適感。

建設局長陳大田表示，「台中綠美圖」位於水湳經貿園區的中央公園北端，北鄰國際會展中心及水湳轉運中心，基地面積約2.6公頃，建築師透過設計建物部分空間懸浮、引進自然風吹拂穿越，營造涼爽舒適的藝文環境，帶來如同置身於大樹下乘涼閱讀的感官氛圍。

妹島和世的作品以「穿透性」風格聞名，這是她全世界第一棟「美術、閱讀二合一的建築」，設計上大量運用玻璃、輕鋁材質，外觀就像金屬擴張網，讓建築有「輕、飄、流動」的感覺，觀眾彷彿走在森林間閱讀、賞畫。

建設局指出，綠美圖工程團隊非常重視工地管理，工地設置空氣盒子、監控設備，能即時監控空氣品質，並遠端掌控工區最新動態；同時，積極落實勞動安全教育訓練規定，在工地設置人臉辨識三叉機，管控施工人員進出。

目前綠美圖新建工程正進行基礎開挖作業及地下結構體建設，工程進度10.35％，預計2022年完工，2025年開館營運。

台中綠美圖去年9月開工，施工廠商重視營造優質工作空間，特別改變過去傳統工務所素白牆面，將自然風景圖樣等彩繪於牆面呈現，讓工區增添特色與舒適感。圖／台中市建設局提供
台中綠美圖去年9月開工，施工廠商重視營造優質工作空間，特別改變過去傳統工務所素白牆面，將自然風景圖樣等彩繪於牆面呈現，讓工區增添特色與舒適感。圖／台中市建設局提供
台中綠美圖去年9月開工，預計111年底前主體建築工程完工，目前工程進度10.35％。圖／台中市建設局提供
台中綠美圖去年9月開工，預計111年底前主體建築工程完工，目前工程進度10.35％。圖／台中市建設局提供

建築 圖書館

延伸閱讀

基隆大武崙森林運動公園第1期開工 估年底前完成

環南改建僅編千元竟借6億元 北市議員轟：偷偷摸摸規避監督

中部最大日式穀倉 福興穀倉進行修復

再不搶救就全消失！台南文史界提報火車站周邊文化景觀

相關新聞

台中萬和宮爭取升格國定古蹟 立委邀相關部會力促

有336年歷史的台中市萬和宮有每三年一次「老二媽回西屯省親」、「字姓戲」等傳承百年的傳統重要民俗活動，極需保存，近期爭取...

台中綠美圖工程進度10.35％ 力拚2022年完工

「台中綠美圖」是公園中的圖書館、森林中的美術館，工程去年9月開工，施工廠商特別改變過去「傳統工務所」素白牆面，將自然風景...

疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

南投縣埔里鎮百香果種植面積約500公頃，今年逾150公頃出現開花少，不結果或果實異常等狀況，產量恐減逾4成；農民認為是種...

疫情趨緩加強治安 彰化縣12個派出所所長大風吹

在新冠肺炎疫情趨緩後，彰化縣警察局今天發布14名中階警官調動，其中包括12名派出所所長，5月29日上任，其中彰化分局就有...

彰化鐵道舊宿舍群活化延宕 預計近期完成發包拆除

立委陳素月今天率立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，下午關心彰化扇型車庫，立委黃秀芳、彰化市長林世賢出席也要求交通部盡...

頂新和德基金會慨捐200萬 龍眼林送餐斷炊危機暫解

南投縣中寮鄉龍眼林協會投入老人供餐21年從未中斷，經費仰賴當地農特產行烘果乾及各界捐款，但去年龍眼、荔枝歉收，今年又因疫...

台中望高寮碉堡殘破滿噴漆 議員：二戰遺跡剩4座

二次大戰結束距今75年，當時的日軍機槍碉堡，被偷拆掉了好幾座，台中目前剩下的4座，散布在西屯、北屯、南屯以及望高寮，有些...

幼兒園偽評鑑？中市議員：中央不准教美語 稽查外師躲廁所

教育部規範幼兒教育「不得進行全日、半日或分科之外語教學的」業者為求生存，僅能以「補習班」名義申請英語教學。議員批教育單位...

台中教室全裝冷氣遙遙無期 議員批學生好熱丶市府好慢

天氣熱了，學校教室夏天溫度動輒35、36度甚至更高溫，台中市議員何文海指出，教室像烤箱，熱到心浮氣躁，如何專心學習？他表...

中市國小遊具備查率低 議員：中央一紙要求不給一毛

衛福部106年1月25日修正發布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，強制所有兒童遊戲場都須送驗備查，但是檢驗標準不清，導致全...

台中巿演藝場館解封 即日起全面開演

新冠肺炎趨緩，台中市文化局今天宣佈，各演藝場館超前準備妥當，即日起規劃全面開演，包含中山堂、葫蘆墩文化中心演藝廳、港區藝...

升官收到30多盆祝賀盆栽 林世明全捐給家扶義賣

彰化縣警察局交通隊長林世明本月25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，林世明決定將大家的好意，化做大愛，主動連繫彰化家扶...

熱門新聞

大雨下不停 南橫預警封閉 旗津、前鎮列一級淹水警戒

侯友宜：新北市宣布解封室內外人數限制及卡拉OK

高雄豪雨 三國通道匝道淹水封閉中

來當微電影主角 台中少年警察隊邀學子一起「shoot」

疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

竹縣五峰鄉甜桃正值產季 周末辦展售會促銷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。