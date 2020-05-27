台中綠美圖工程進度10.35％ 力拚2022年完工

「台中綠美圖」是公園中的圖書館、森林中的美術館，工程去年9月開工，施工廠商特別改變過去「傳統工務所」素白牆面，將自然風景圖樣等彩繪於牆面呈現。建設局表示，目前工程進度10.35％，力拚2022年完工。

「台中綠美圖」由日籍建築師妹島和世設計，興建總經費37.8億元，原設計理念即希望在城市孕育出一座具文化的美感建築，體現公園中的圖書館、森林中的美術館。

施工廠商也重視營造優質工作空間，特別改變過去傳統工務所素白牆面，將自然風景圖樣等彩繪於牆面呈現，並設置綠圍籬，讓工區增添特色與舒適感。

建設局長陳大田表示，「台中綠美圖」位於水湳經貿園區的中央公園北端，北鄰國際會展中心及水湳轉運中心，基地面積約2.6公頃，建築師透過設計建物部分空間懸浮、引進自然風吹拂穿越，營造涼爽舒適的藝文環境，帶來如同置身於大樹下乘涼閱讀的感官氛圍。

妹島和世的作品以「穿透性」風格聞名，這是她全世界第一棟「美術、閱讀二合一的建築」，設計上大量運用玻璃、輕鋁材質，外觀就像金屬擴張網，讓建築有「輕、飄、流動」的感覺，觀眾彷彿走在森林間閱讀、賞畫。

建設局指出，綠美圖工程團隊非常重視工地管理，工地設置空氣盒子、監控設備，能即時監控空氣品質，並遠端掌控工區最新動態；同時，積極落實勞動安全教育訓練規定，在工地設置人臉辨識三叉機，管控施工人員進出。