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疑種苗出包害減產 埔里百香果農怒、農委會要查

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，立委馬文君（右2）今會同農委會會勘。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，立委馬文君（右2）今會同農委會會勘。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮百香果種植面積約500公頃，今年逾150公頃出現開花少，不結果或果實異常等狀況，產量恐減逾4成；農民認為是種苗出問題，要求農委會徹查，並補救；農委會則回應，會將異常植株、土壤等送驗分析病源，最快2周內有結果。

立委馬文君指出，埔里大坪頂是全國最大百香果產地，第1期果近期應可陸續採收，未料卻爆出不結果或果實異常等狀況，而狀況在梅雨季前就發生，無關天災或疫病，農民懷疑是種苗出問題，粗估影響面積達150至200公頃，整體產量恐銳減逾4成。

馬今會同農委會副主委陳駿季、農試所等人員與大坪頂地區果農座談並會勘，當地農民紛表示，苗株長大後出現葉片斑點捲曲、莖節過長、少側芽、不開花結果等病徵，結成果實又有成長緩慢、果皮皺摺等現象，彼此探詢發現都來自同個彰化種苗場。

也有農民提到，過去多數農民習慣買苗的種苗場今年有些狀況，所以很多人改向彰化這場買，想說一樣都是農委會輔導，應該沒問題，未料卻是結果異常，而他感受最明顯，因他的農園種苗來自3個不同苗場，管理方式都一樣，唯獨彰化場的難結果。

果農蔡敏雄則說，第一期果無法採收，農民損失的不只種苗，施肥、照料等都是血汗成本，種2甲地大概就損失30、40萬元；但傷害已經造成，現在農民只希望農委會找出原因，如果是種苗問題，後續怎麼避免跟補救，其輔導的種苗場也要給個交代。

農委會副主委陳駿季則表示，會將異常植栽、園區土壤等採檢送驗分析，以釐清病源，最快2周內有結果，待確認病源是因種苗、土壤或田園管理等才能輔導或補救，後續也會與農試所等單位針對國內種苗研擬相關機制，以確保苗場提供的種苗品質。

南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，農委會今與果農會勘座談。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，農委會今與果農會勘座談。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，立委馬文君（右2）今會同農委會會勘。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，立委馬文君（右2）今會同農委會會勘。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，農委會今與果農會勘座談。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，農委會今與果農會勘座談。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，當地農民直指是種苗出問題。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，當地農民直指是種苗出問題。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，農委會今與果農會勘座談。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，農委會今與果農會勘座談。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，立委馬文君（右2）今會同農委會會勘。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮百香果第一期採收出現不結果、果實異常等狀況，立委馬文君（右2）今會同農委會會勘。記者賴香珊／攝影

農民 農委會 埔里

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