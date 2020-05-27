未用營養午餐即放學 中市教育局與校方討論

民進黨籍台中市議員曾朝榮接獲家長陳情，國小上半天課，學校未提供營養午餐，即讓學生放學，造成上班家長困擾，市府表示，持續與校方、教師、家長討論，凝聚共識。

台中市議會今天召開教育文化委員會業務質詢，市議員曾朝榮、賴佳微、周永鴻、蔡成圭、張家銨、江肇國、蔡耀頡、李天生，關心國小上課半天的營養午餐辦理情形。

曾朝榮表示，服務處接獲家長陳情，抱怨國小星期三上半天課，學校未提供營養午餐，造成上班家長不便與困擾。他調查，台中市229所國小學校中，包括文心、賴厝等4所國小，上課半天，未提供營養午餐，即讓學生放學，引起家長抱怨。

有校方表示，中午用餐時間短，低年級孩子吃飯速度慢，老師陪學生吃完飯後放學，壓力增加，無法好好吃飯。

曾朝榮說，去年台中市教育局發文表示「尊重校園民主」，由各校自行決定要不要實施「在校用完餐才放學政策」，希望學校與家長充分討論，市府也應制定標準，讓各個學校與家長有所依據，落實照顧學生及老師的用餐營養衛生品質及權益。

教育局長楊振昇表示，為持續落實對學生的照顧，市府已於今年5月20日函文全市各國小，強調半日課學生午餐供應，需妥善尊重家長意見並照顧弱勢學生，將持續與各校家長、師生充分討論，凝聚各方共識，維護學生權益。