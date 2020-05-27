彰化鐵道舊宿舍群活化延宕 預計近期完成發包拆除

立委陳素月今天率立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，下午關心彰化扇型車庫，立委黃秀芳、彰化市長林世賢出席也要求交通部盡速協調辦理位在扇庫北側台鐵舊宿舍群活化，以便未來作鐵道文化園區的串聯，台鐵局指出，宿舍群拆除作業上個月招標發包，有7家廠商投標，3家低於底價，預計今年就能展開拆除工作。

交通部政次陳彥伯受邀到彰化，彰化縣長王惠美下午也出席把握機會向交通部再次爭取捷運綠線延伸以及鐵路高架化，王惠美說，彰化交通部便導致人口流失，目前市公所能支持縣府捷運規畫路線，希望交通部可以盡快核准，讓彰化有所改變，縣府鐵路高架化的議會同意函已拿到，會盡速報給交通部。

陳彥伯說，請縣政府盡速將計畫報到交通部，依照鐵路立體化程序來做，捷運綠線延伸部分，縣府也在5月21送到交通部，也將依照捷運立體化審核作業要點來審查，這兩個地方關切的案子會依程序盡速辦理。

立委黃秀芳與彰化市長林世賢則相當關心彰化市鐵道文化園區的發展，彰化機務段副段長陳志濱簡報時指出，台鐵局目前委託顧問公司辦理民間參與「彰化扇型車庫周邊地區整建營運移轉案」的招商工作，推動地方與創意文化產業，但委外去年流標，今年9月將再上網招標，未來彰化扇庫也會參考「日本梅小路蒸氣機關車館」經營模式，計畫在高架鐵路下方設計一條1公里長蒸汽火車遊園動態行駛路線，讓扇型車庫能夠動態展示保存。

至於扇形車庫北側2公頃的「鐵道舊宿舍群」，原在都市更新計畫中面對被拆除命運，鐵路村文化再生協會等各界奔走下，2017年全區登錄為文化景觀，黃秀芳說，歷經4年台鐵舊宿舍群沒有進展，希望近期能有好的結果。

林世賢說，目前已認養宿舍群中4棟建築維護管理，期待鐵道文化園區成型，但民生路阻隔南北兩側，建議以跨站式串聯更有國際級觀光規模。