頂新和德基金會慨捐200萬 龍眼林送餐斷炊危機暫解

南投縣中寮鄉龍眼林協會投入老人供餐21年從未中斷，經費仰賴當地農特產行烘果乾及各界捐款，但去年龍眼、荔枝歉收，今年又因疫捐款少、送餐交通成本增，險斷炊，頂新和德文教基金會今捐助200萬元和3輛機車，以解除其困境。

龍眼林協會指出，921地震後投入老人供餐、關懷訪視，除支應長照站長輩，志工還得騎車送餐，每天中午、晚上約要送出300顆便當給獨居老弱，可經費有限，21年來主要是靠當地農特產行販售龍眼、荔枝等果乾的盈餘來支應餐費。

「農災、疫情害供餐險斷炊。」該協會理事長蕭同宏說，去年因氣候異常致龍眼、荔枝歉收，農特產行無貨可烘，沒能捐款，而今年受疫情影響，1至4月捐款收入只有去年同期的一半，協會營運陷困境，若未改善，老人供餐就可能斷炊。

頂新和德文教基金會得知後今出手捐助200萬元和3輛機車，副董事長陳慶浩說，基金會從2008年開始關心龍眼林送餐並定期捐助，可近期因疫遇困境，創辦人魏應充指示主動關心，瞭解有餐費和交通工作需求，便允諾且要求即刻捐助。