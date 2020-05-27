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台中望高寮碉堡殘破滿噴漆 議員：二戰遺跡剩4座

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林汝洲為望高寮古堡叫屈。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林汝洲為望高寮古堡叫屈。記者陳秋雲／攝影

二次大戰結束距今75年，當時的日軍機槍碉堡，被偷拆掉了好幾座，台中目前剩下的4座，散布在西屯、北屯、南屯以及望高寮，有些得到適當的維管，有些則被棄置於路邊。台中市議員林汝洲要求市府妥善保存望高寮的碉堡，不能讓活生生的歷史，在大家眼前死去。

文化局張大春局長回應，目前碉堡軍方仍有作戰需求，市府正辦理望高寮公園整體開發，文化局將與軍方、建設局、觀光局等相關機關共同研議，釐清維管權責，再來進行後續的撥用事宜。

林汝洲表示，在他小時候，日軍當時遺留在台中的機槍碉堡至少有10座，地道系統完善，他那時總是在裡面和朋友玩躲貓貓。但這些碉堡長期無權責單位管養，任憑風吹雨打或被不知情的民眾直接拆除，導致富含歷史意義的日軍機槍碉堡越來越少，在縣市合併以後就剩下4座。

林汝洲說，望高寮的機槍碉堡，105年經軍方釐清權管單位，目前是交由五八砲指部管理維護。但碉堡仍然任其生鏽，且無圍欄圍籬，上面都是噴漆，看了不勝唏噓。

林汝洲認為，這些日軍機槍碉堡是台中歷史的見證者，不應讓近80年歷史的碉堡棄置，應積極爭取，變成望高寮的一個特色景點。

日軍 文化局 縣市合併

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