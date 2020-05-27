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台中教室全裝冷氣遙遙無期 議員批學生好熱丶市府好慢
天氣熱了，學校教室夏天溫度動輒35、36度甚至更高溫，台中市議員何文海指出，教室像烤箱，熱到心浮氣躁，如何專心學習？他表示，今年總預算2266億，難道市府不能加快腳步為學校教室裝冷氣？
台中市前市長林佳龍承諾，4年25億元裝設學校冷氣。市長盧秀燕上任，去年丶今年各編5000萬，市議員何文海表示，速度太慢要何年何月才能全數完成。
何文海指出，聽聞台中市府向各宮廟募款國中小裝設冷氣經費，如能募到經費順利改善學生學習環境也是美事一件，但募款遙遙無期，何年何月才能完成目標？各公務機關都有冷氣，但在那麼炎熱的天氣下，活動量最大的國中小學生，卻大多在悶熱、沒有加裝冷氣的教室裡上課和午睡，學習效率大打折扣。
教育局長楊振昇表示，因經費龎大，全市所有學校都裝冷氣，必須逐年編預算，無法一步到位。
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