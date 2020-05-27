中市國小遊具備查率低 議員：中央一紙要求不給一毛

衛福部106年1月25日修正發布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，強制所有兒童遊戲場都須送驗備查，但是檢驗標準不清，導致全國各學校的兒童遊戲設施幾乎都變成違法設施，台中市議員張廖乃綸、張瀞分要求中央盡速補助地方檢驗及改善經費，並解決檢驗資源不足的問題，不要持續剝奪孩子遊戲權。

教育局長楊振昇也坦承，目前符合中央要求標準的檢驗單位全國只有6所，至於經費補助部分，中央至今一毛錢都沒有給。楊振昇還表示，國教署說後續會拿出21億協助地方解決遊具問題，但21億不能平分，因為台中市是全國第二大都，學生數和學校數都很多，如果平分分配並不公平。

台中市議員張廖乃綸、張瀞分在台中市議會定期大會文教業務質詢指出，根據教育局統計，全台中市236所小學，有遊戲場設施的市立國小有220校，有遊戲場的私立國小有7校，原本就沒有遊戲場的市立國小有9校，到目前為止通過備查的學校數只有18校，總備查率只有8%，其中，私立國小遊戲設施備查率更是掛零。

市議員張廖乃綸說，大家都支持共融式遊具，孩子們也希望遊戲設施能更多更好，但更新遊戲設施不論是經費或檢驗作業都該有完整配套，不能光憑一紙新規定，就搞得地方人仰馬翻，更何況這項新規定還溯及既往，導致很多校園內原本合格的遊戲設施都被圍上黃色警示帶，校園搞得像工地一樣，只能看、不能玩，孩子們相當失望難過。

市議員張廖乃綸進一步指出，面對地方抱怨不斷，衛福部雖然延長緩衝期到112年1月，但要求必須取得我國簽署國際實驗室認證聯盟(ILAC)相互承認協議(MRA)認證機構核發CNS 17020或ISO/IEC 17020認證證書之檢驗機構，所開立具有認證標誌之合格檢驗報告，才能向主管機關完成備查，這麼複雜且高難度的規定，地方到底要怎麼做?中央只出一張嘴，沒有足夠的檢驗資源、也不給經費，這到底是在幫學校還是害學校?

市議員張瀞分也說，全國僅6所檢驗機構符合中央規範標準，實在讓人懷疑其中是否有隱情，全國學校數那麼多，要排隊檢驗到什麼時候?中央只會出張嘴、地方跑斷腿，她呼籲所有民代不分藍綠要求中央正視並解決經費不足及檢驗困難，也希望目前最紅的衛福部長陳時中既然頻頻到地方走動，最好也徹底解決問題，順便把補助款帶來，不要只是來晃一晃就走了。