台中巿演藝場館解封 即日起全面開演

新冠肺炎趨緩，台中市文化局今天宣佈，各演藝場館超前準備妥當，即日起規劃全面開演，包含中山堂、葫蘆墩文化中心演藝廳、港區藝術中心演藝廳、屯區藝文中心演藝廳及圓滿戶外劇場等，將遵守「實名登記、健康控管、座位間隔」等原則解封開放，中山堂並已安排6月28日修繕工程後開演。

台中市政府文化局演藝場館解封開演，面對疫情不鬆懈，仍請主辦單位在規劃階段需依衛生局5月13日發布「台中市政府因應COVID-19疫情防疫規範」，進行風險評估並訂定防疫應變計畫，若有修正再即時更新，民眾進出演藝場館採實名制登記、佩戴口罩、量體溫、梅花座間隔座位及需維持社交距離。

文化局說，只要並妥善規劃動線，在遵守相關原則之下，可不受室內100人、室外500人之限制。妥善進行防疫措施的同時也維持演藝場館演出、服務及工作人員的健康控管。

台中市中山堂歷經30年來最大幅度的修繕工程，6月28日起開演，當日邀請台中市演藝團隊戶外公演，包含原住民舞蹈、陣頭技藝、傳統民俗唸歌戲及活力四射的青年舞蹈及樂團演出，室內將規劃音樂會演奏，採梅花座間隔座位規劃，活動現場並依「臺中市政府因應COVID-19疫情防疫規範」妥善備好防疫措施。