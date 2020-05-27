聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中巿演藝場館解封 即日起全面開演
新冠肺炎趨緩，台中市文化局今天宣佈，各演藝場館超前準備妥當，即日起規劃全面開演，包含中山堂、葫蘆墩文化中心演藝廳、港區藝術中心演藝廳、屯區藝文中心演藝廳及圓滿戶外劇場等，將遵守「實名登記、健康控管、座位間隔」等原則解封開放，中山堂並已安排6月28日修繕工程後開演。
台中市政府文化局演藝場館解封開演，面對疫情不鬆懈，仍請主辦單位在規劃階段需依衛生局5月13日發布「台中市政府因應COVID-19疫情防疫規範」，進行風險評估並訂定防疫應變計畫，若有修正再即時更新，民眾進出演藝場館採實名制登記、佩戴口罩、量體溫、梅花座間隔座位及需維持社交距離。
文化局說，只要並妥善規劃動線，在遵守相關原則之下，可不受室內100人、室外500人之限制。妥善進行防疫措施的同時也維持演藝場館演出、服務及工作人員的健康控管。
台中市中山堂歷經30年來最大幅度的修繕工程，6月28日起開演，當日邀請台中市演藝團隊戶外公演，包含原住民舞蹈、陣頭技藝、傳統民俗唸歌戲及活力四射的青年舞蹈及樂團演出，室內將規劃音樂會演奏，採梅花座間隔座位規劃，活動現場並依「臺中市政府因應COVID-19疫情防疫規範」妥善備好防疫措施。
有關藝文紓困及活動舉辦最新訊息都將隨時更新台中市文化局網站：http://www.culture.taichung.gov.tw/，隨時提供演藝團體最新消息與即時協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言