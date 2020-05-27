聽新聞
test
0:00 / 0:00

升官收到30多盆祝賀盆栽 林世明全捐給家扶義賣

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警局交通隊長林世明上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局交通隊長林世明上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影

彰化縣警察局交通隊長林世明本月25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，林世明決定將大家的好意，化做大愛，主動連繫彰化家扶中心提供義賣，所得全做為扶幼捐款，擔任義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富獲知後，決定以20萬元認購所有盆栽，再將盆栽捐給彰化家扶義賣，讓愛繼續循環下去。

原任彰化縣警察局刑警大隊副大隊長的林世明，獲警察局長方仰寧拔擢， 升任交通警察隊長，委以改善彰化交通改善的重責大任。由於林世明曾歷任派出所所長、偵查隊長、副分局長等職務，由於做人處事圓融，可說政通人和，深獲各界肯定，上任當天除觀禮者眾外，祝賀盆栽更是多到沒處擺。

不過，待人處事低調的林世明，面對這麼多的盆栽，除感謝各界盛情外，並決定讓盆栽發揮最大效用來感謝各界支持，決定將所有30多盆栽全部提供家扶義賣，沒想到擔任義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富主動出面，決定全部以20萬元認購，並將盆栽再提供家扶義賣，進行二次義賣。

捐贈儀式今天在交通隊舉行，交通隊長林世明表示，感謝那麼多朋友贈送盆栽，為了讓這些盆栽發揮更大效益，才決定捐給彰化家扶義賣，沒想到吳水富理事長卻主動以20萬元認購，並再捐給彰化家扶義賣，這麼的愛心實在令人敬佩。

吳水富說，他本身也是彰化家扶永久認養人，民國82年捐款12萬元加入彰化家扶大家庭至今已經27年之久，認捐祝賀盆栽公益活動，要將所有盆栽再捐出給家扶義賣，讓愛心盆栽做2次的愛心義賣，期待可以幫到更多家扶兒。

彰化家扶中心主任王震光表示：今年初以來，因新冠肺炎疫情影響，募款情形就每下愈況，由於各項社團活動暫停，行動也受到限制，謝謝交通隊長林世明在警察局刑事警察大隊副大隊長時，提供機會給予受家扶扶助的單親媽媽環境清潔賺取費用，今年4月份彰化家扶連續每週六在市場義賣時，林隊長伉儷也一同前來攤位關心，並響應購買許多水果，感謝林隊長在公務繁忙中卻仍心繫家扶兒，也希望吳理事長與林隊長的義舉能發揮拋磚引玉效果，能有更多人來關心與照顧彰化縣3600多名家扶兒。

彰化縣警察局交通隊長林世明（左）上任獲各界致賀的30多盆盆栽，由義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富（左2)以20萬元認購，盆花再捐給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局交通隊長林世明（左）上任獲各界致賀的30多盆盆栽，由義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富（左2)以20萬元認購，盆花再捐給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局交通隊長林世明上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局交通隊長林世明上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局交通隊長林世明本月25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，將由義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富以20萬元認購，盆花再捐給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局交通隊長林世明本月25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，將由義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富以20萬元認購，盆花再捐給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局交通隊長林世明（左 ）上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局交通隊長林世明（左 ）上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化家扶中心主任王震光（左）致送感謝狀給彰化縣警局交通隊長林世明（右）。記者劉明岩／攝影
彰化家扶中心主任王震光（左）致送感謝狀給彰化縣警局交通隊長林世明（右）。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局交通隊長林世明上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局交通隊長林世明上任獲各界致賀的30多盆盆栽，全數捐贈給彰化家扶中心義賣。記者劉明岩／攝影

義賣 警察

延伸閱讀

影／疫情影響物資捐贈 群聯電子員工3天募集83萬贈家扶

店門口擺兩棵盆栽 他們辛勤澆水⋯2個月後揭「悲劇真相」

彰化區間測速出包後交通隊長換人 方仰寧：不要開錯任何一張單

竹科生活圈／杜邦竹南廠員工 關懷家扶送愛

相關新聞

台中望高寮碉堡殘破滿噴漆 議員：二戰遺跡剩4座

二次大戰結束距今75年，當時的日軍機槍碉堡，被偷拆掉了好幾座，台中目前剩下的4座，散布在西屯、北屯、南屯以及望高寮，有些...

幼兒園偽評鑑？ 中市議員：中央不准教美語稽查外師躲廁所

教育部規範幼兒教育「不得進行全日、半日或分科之外語教學的」業者為求生存，僅能以「補習班」名義申請英語教學。議員批教育單位...

升官收到30多盆祝賀盆栽 林世明全捐給家扶義賣

彰化縣警察局交通隊長林世明本月25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，林世明決定將大家的好意，化做大愛，主動連繫彰化家扶...

台中教室全裝冷氣遙遙無期 議員批學生好熱丶市府好慢

天氣熱了，學校教室夏天溫度動輒35、36度甚至更高溫，台中市議員何文海指出，教室像烤箱，熱到心浮氣躁，如何專心學習？他表...

中市國小遊具備查率低 議員：中央一紙要求不給一毛

衛福部106年1月25日修正發布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，強制所有兒童遊戲場都須送驗備查，但是檢驗標準不清，導致全...

台中巿演藝場館解封 即日起全面開演

新冠肺炎趨緩，台中市文化局今天宣佈，各演藝場館超前準備妥當，即日起規劃全面開演，包含中山堂、葫蘆墩文化中心演藝廳、港區藝...

老化嚴重 名間鄉三崙村5人就1名老人設長照站協助

南投縣人口老化嚴重，根據縣政府資料指出截至4月，南投老年人口約8.9萬人，占全縣人口18%，高齡化位居全國第三，而名間鄉...

影／南投綠美橋變色要再花300萬 議員反對重新漆成紅色

南投市地標綠美橋15日恢復通車，橋身改成接近自然的藍白色，縣府則有意重新漆回紅色。南投縣議員陳翰立、廖梓佑今天在定期會都...

福興穀倉4500萬整修工程今啟動 地方盼活化帶入人潮

彰化縣福興穀倉為縣內歷史建築，10多年前曾獲得九二一地震災區歷史建築經費補助，2005年修復完成作為地方文史講座、導覽展...

盧秀燕：台中市畢旅、演藝場館、旅遊景點防疫3大解禁

台中市長盧秀燕今天說，台中防疫新生活上路，她宣布畢旅、演藝場館、旅遊景點解禁。

影／邀阿中部長防疫旅遊 盧秀燕：周日下午會到台中市

台中市長盧秀燕今天上午公布，衛福部長陳時中這周日下午會到台中市幫忙拚經濟拚觀光。

影／口罩管制將解禁 華新觀光工廠擬6月6日重新開放

中央已決定6月1日起口罩解禁，除了每日徵用的800萬片口罩外，其餘產能開放廠商自由販售，彰化縣口罩大廠華新公司董事長鄭永...

熱門新聞

大雨下不停 南橫預警封閉 旗津、前鎮列一級淹水警戒

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

高雄豪雨 三國通道匝道淹水封閉中

最強業配王來了 陳時中28日訪新竹、品嘗在地美食

侯友宜：新北市宣布解封室內外人數限制及卡拉OK

社子島期程曝光！柯文哲卸任前公告區徵 議員催提早

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。