升官收到30多盆祝賀盆栽 林世明全捐給家扶義賣

彰化縣警察局交通隊長林世明本月25日上任，接到各界致賀的30多盆盆栽，林世明決定將大家的好意，化做大愛，主動連繫彰化家扶中心提供義賣，所得全做為扶幼捐款，擔任義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富獲知後，決定以20萬元認購所有盆栽，再將盆栽捐給彰化家扶義賣，讓愛繼續循環下去。

原任彰化縣警察局刑警大隊副大隊長的林世明，獲警察局長方仰寧拔擢， 升任交通警察隊長，委以改善彰化交通改善的重責大任。由於林世明曾歷任派出所所長、偵查隊長、副分局長等職務，由於做人處事圓融，可說政通人和，深獲各界肯定，上任當天除觀禮者眾外，祝賀盆栽更是多到沒處擺。

不過，待人處事低調的林世明，面對這麼多的盆栽，除感謝各界盛情外，並決定讓盆栽發揮最大效用來感謝各界支持，決定將所有30多盆栽全部提供家扶義賣，沒想到擔任義交大隊長的彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富主動出面，決定全部以20萬元認購，並將盆栽再提供家扶義賣，進行二次義賣。

捐贈儀式今天在交通隊舉行，交通隊長林世明表示，感謝那麼多朋友贈送盆栽，為了讓這些盆栽發揮更大效益，才決定捐給彰化家扶義賣，沒想到吳水富理事長卻主動以20萬元認購，並再捐給彰化家扶義賣，這麼的愛心實在令人敬佩。

吳水富說，他本身也是彰化家扶永久認養人，民國82年捐款12萬元加入彰化家扶大家庭至今已經27年之久，認捐祝賀盆栽公益活動，要將所有盆栽再捐出給家扶義賣，讓愛心盆栽做2次的愛心義賣，期待可以幫到更多家扶兒。