防疫拚觀光 盧秀燕：陳時中5/31將訪台中

新冠肺炎疫情趨緩，台中市長盧秀燕今天表示，衛福部長陳時中肯定台中的防疫措施，她已邀請對方到台中拚觀光，陳時中也爽快答應，預計31日下午就會到訪台中。

盧秀燕今天出席消防救護車及器材捐贈典禮後，接受媒體聯訪時宣布，台中市即日起開放各校辦理畢業旅行，文化局各演藝場館在遵守防疫原則下解封，旅遊景點也放寬人流管制等措施。

盧秀燕說，疫情逐漸趨緩，陳時中上周打電話給她，感謝市府對於防疫作業的配合，日前陳時中也曾到台中視察防疫作業，當時非常滿意台中的防疫措施，希望未來大家一起繼續努力，陳時中也主動說，台中如有需要幫忙的地方，他隨時可以來。

盧秀燕表示，為感謝陳時中對台中防疫的肯定，前幾天她特地電話聯絡，希望陳時中一起來幫台中拚觀光，對方也爽快答應，其實市府很早就敲好行程，預計31日下午，陳時中就會來到台中，這幾天市府也會進一步開會確定細節。