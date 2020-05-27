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老化嚴重 名間鄉三崙村5人就1名老人設長照站協助

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供
南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供

南投縣人口老化嚴重，根據縣政府資料指出截至4月，南投老年人口約8.9萬人，占全縣人口18%，高齡化位居全國第三，而名間鄉三崙村65歲以上長者高達近21%，每5名村民就有1人是老年人，人口老化相當嚴重，南投醫院配合長照2.0，與當地弓鞋社區發展協會共同合作設置C級巷弄長照站，提供長者健康在地老化服務。

李姓居民說，弓鞋社區以種茶、鳳梨、生薑為主，居民多是農民，大家辛苦務農數十年，身上都難免有病痛，但距離市區和醫院遠就醫不方便，多了長照站老人家可以每星期有兩天量血壓、血糖，很多老人家身體退化腰痠背痛，也能在活動中及早發現身體問題，提供老人家醫療咨詢服務，讓他們活的更健康。

南投醫院副院長洪世昌說，C級巷弄長照站連結了社區與醫療等資源，從預防觀點著手。提供社會參與活動、促進人際交流，並協助長輩們體溫、血壓及血糖的量測，也安排醫療人員到長照站為長者進行肌力強化運動等課程來預防及延緩失能並定期進行居家訪視，關懷當地長者的健康，讓當地年輕人心無牽掛安心就業。另原本計畫的共餐服務，因為疫情關係而暫時改為外帶餐盒，落實防疫措施。

C級巷弄長照站是一處為長輩們設置的溫馨據點，不僅減輕家屬照顧負擔，維持長者們的身心健康，延緩老化，增進人際互動，豐富生活，提升生活品質，落實在地老化的目標。

南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供
南投縣老年人口超過18％，南投醫院在名間鄉弓鞋社區成立C級巷弄長照站，就近提供老人家養身保健服務。圖／南投醫院提供

長照 老化 老年人口

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