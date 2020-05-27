大甲義和、新美聯合里活動中心動工 明年完工

台中市大甲區「義和、新美聯合里活動中心」耐震係數不足，中市府和中央投入近1750萬元經費，重建總面積約170坪的兩層建物，預計明年4月完工，台中市長盧秀燕今天在動土典禮中表示，市府聽到當地里民的心聲，積極爭取經費、編列預算，工程預計1年左右完成，提供地方更優質的活動空間。

盧秀燕表示，「義和、新美聯合里活動中心」是座老舊、危險的建築，多年來一直沒有改建，大甲區眾多里長不斷反映，市府聽到了當地心聲，由民政局提報計畫，投入超過1300萬元，加上中央補助400萬元，工程預計1年左右完成，屆時將兩里共用。

大甲區公所表示，義和里社區活動中心一樓於民國74年興建，隔11年後，民國85年再增建二、三層樓，是混合不同年代的「老背少」建物，存在結構性危險，為保障市民的使用安全及提供優質休閒空間，市府爭取內政部前瞻基礎建設計畫400萬元的補助，自籌1349萬8000元，總計投入1749萬8000元重建活動中心。

民政局說明，市府將重建面積約170坪的二層建物，空間規劃以「安全」為首要目標，結合無障礙設施，打造絕佳便利的多功能活動空間，工程預計110年4月完工，完工後將「分里、分層」使用，一樓供義和里民使用，二樓供新美里民使用，外部廣場可作為節慶表演、快閃市集、社區活動等。