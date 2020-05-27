影／南投綠美橋變色要再花300萬 議員反對重新漆成紅色

南投市地標綠美橋15日恢復通車，橋身改成接近自然的藍白色，縣府則有意重新漆回紅色。南投縣議員陳翰立、廖梓佑今天在定期會都表達反對立場，認為只是為了顏色又要花費大筆公帑，應該等下次修繕時再決定是否換顏色，以免浪費經費。

南投縣建設處長李正偉說，縣府根據南投市公所和部分民眾意見，希望將綠美橋漆回紅色。不過，不少民眾認為現在的藍白色看起來相當順眼，雖然暫時朝改回紅色，但會尊重議員和其他民眾意見，再決定是否更換顏色。

李正偉說，綠美橋是由宜蘭冬山河景觀推手郭中端設計師團隊負責修繕，郭中端考慮貓羅溪是石虎重要的活動範圍，為了配合生態保育觀念，因此將紅色綠美橋改成大地色系的藍白色，讓綠美橋更具有生態保育的意義。

但綠美橋重新塗裝後，南投市公所反映橋上市徽看不清楚，也有民眾認為紅色才是印象中的綠美橋，希望漆回顏色。縣府考慮這些民眾意見，考慮漆回紅色。

而綠美橋通車後，許多市民認為藍白色調看起來很柔和，逐漸接受綠美橋的新景觀，且認為為了改變顏色，又要花300多萬元重新塗裝太浪費。縣政府也和郭中端團隊利用燈光投射，利用燈光投影，讓綠美橋在夜間呈現過去的紅色景觀，希望再不多花錢的前提下，讓縣民感受綠美橋的不同風情。

廖梓佑說，綠美橋顏色要多花300萬元，希望縣府重新考慮，將這些錢用在橋面積水和不平整等問題，將經費用在刀口上。