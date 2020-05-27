福興穀倉4500萬整修工程今啟動 地方盼活化帶入人潮

彰化縣福興穀倉為縣內歷史建築，10多年前曾獲得九二一地震災區歷史建築經費補助，2005年修復完成作為地方文史講座、導覽展覽等活動場地，但地方認為多年來空間仍低度使用，縣府爭取4500萬元經費，辦理福興穀倉歷史場景再造營運中心修復工程，今舉行開工典禮，整修完後，文化局將與福興鄉農會將進一步協商空間營運方式。

鹿港國家歷史風景區專案中，文化局「千帆入港」計畫5個營造點，其中和興派出所宿舍群、福興穀倉、文開書院都將照計畫修復活化，但原本選列的鹿港實驗工廠因土地屬於財團法人沒有進一步合作，糖鐵鐵道車站歷史景觀再現計畫也因所有權人希望以全區作為停車場營運無法執行，中央經費已收回。

彰化縣長王惠美說，福興穀倉是日式穀倉，農會穀倉為磚、土埆、木的混合構造，老虎窗構造則為穀倉建築重要元素之一，提供穀倉內空氣對流及散熱，建築物具代表性，這次福興穀倉歷史場景再造營運中心修復工程總經費由文資局補助3600萬元，縣府編列配合款900萬元，預計明年5月底修復完成。

福興穀倉距離上此整修已是15年，這次修復工程包括歷史建築老虎窗穀倉以及附屬建築三連棟穀倉建築，木造老虎窗因蟲蟻破壞嚴重，將針對整體木作檢修，鋼結構除鏽、防鏽並強化機電消防設備工程。

文化局過去向福興農會租用經營福興穀倉，以展覽講座居多，但人潮有限，附屬建築甚至被拿來當作倉庫堆過公部門文宣品、燈會燈具等，讓農會頭痛，福興農會總幹事林坤宏說，空間未來可規劃加入農特產販賣、簡餐服務，辦活動也要用心推廣宣傳，讓老建物真正活化。