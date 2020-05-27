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盧秀燕：台中市畢旅、演藝場館、旅遊景點防疫3大解禁

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天說，台中市將有放疫3解禁。記者游振昇/攝影
台中市長盧秀燕今天說，台中市將有放疫3解禁。記者游振昇/攝影

台中市長盧秀燕今天說，台中防疫新生活上路，她宣布畢旅、演藝場館、旅遊景點解禁。

在全民積極努力防疫下，台灣超過40多天無新冠肺炎本土案例，中央宣布從6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，台中市長盧秀燕今天也宣布台中市三大解禁，經中市府防疫會議決議，台中即日起開放各校辦理畢業旅行，文化局各演藝場館在遵守防疫原則下解封，旅遊景點也放寬人流管制，要讓民眾過好生活。

盧秀燕表示，畢業旅行是每個學生最難忘的回憶，因此開放各校辦理畢業旅行，只要學生家長或監護人同意，但過程還是要注意勤洗手、戴口罩等自我防疫措施；演藝場館在遵守實名登記、健康控管、座位間隔等原則下解封開放，即日起全面開演；台中的自行車道、登山步道、高美濕地等戶外景點，即日起也放寬人流管制限制，但還是呼籲民眾維持社交距離或戴口罩。

針對畢業旅行解禁，台中市政府表示，市府即日起根據中央各項防疫規範開放畢業旅行，學生經家長或法定監護人同意後，以自由參加為原則；學校規劃畢業旅行時應選擇適當的旅遊景點和旅館，以同班級、同遊覽車方式辦理，並應保持社交距離或戴口罩，出入各地點也要量測體溫與消毒。

演藝場館解禁，市府表示，即日起文化局各演藝場館在遵守防疫原則下解封，全面開演，包含中山堂、葫蘆墩文化中心演藝廳、港區藝術中心演藝廳、屯區藝文中心演藝廳及圓滿戶外劇場等；其中中山堂將在修繕工程完成後，6月28日起開演。民眾進出演藝場館應實名登記、戴口罩、量體溫、坐梅花座、維持社交距離；場館並應妥善規劃動線，只要在遵守相關原則下，可不受室內100人、室外500人限制，工作人員也應進行健康控管。

旅遊景點解禁，市府表示，台中市的自行車道、登山步道、高美濕地等戶外景點，即日起放寬人流管制限制，自行車道如東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道等，登山步道如新田登山步道、大坑登山步道等，但還是呼籲到訪民眾維持社交距離或戴口罩；麗寶樂園、東勢林場等觀光遊樂業，則配合中央規範從6月7日起放寬人數限制。

社交距離 畢業旅行 登山步道

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