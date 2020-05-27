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影／口罩管制將解禁 華新觀光工廠擬6月6日重新開放

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
中央已決定6月1日起口罩解禁，國軍支援人力也將在6月退場，海內外口罩訂單仍大，所以華新目前擴大招募人力，需要再增加員工約20人。記者林宛諭／攝影
中央已決定6月1日起口罩解禁，國軍支援人力也將在6月退場，海內外口罩訂單仍大，所以華新目前擴大招募人力，需要再增加員工約20人。記者林宛諭／攝影

中央已決定6月1日起口罩解禁，除了每日徵用的800萬片口罩外，其餘產能開放廠商自由販售，彰化縣口罩大廠華新公司董事長鄭永柱說，國外客戶聽到消息已頻催出貨，目前已接單和洽談中的包括美日歐國家訂單約有二億多片，而華新觀光工廠也預計在6月6日重新開放對外販售口罩。

鄭永柱說，這幾天華新的電話和mail都接不完，海外客戶頻頻來確認何時能出貨，目前接單及洽談中的訂單都訂到年底，包括美國2億片、歐洲三千萬片、日本二千萬片、香港一千萬片。

由於市場需求及原物料上漲，鄭永柱說，外銷的口罩價格是台灣內銷價三倍，雖然海外口罩需求已不像先前那樣急迫，且大陸口罩佔全球供應量約六、七成，已漸漸補上供應需求，有人說，如果政府早一點開放外銷，台灣能賺到更多外匯，不過他認為，政府有防疫考量，雖開放晚了點，但因全球疫情變化大，對口罩會有持續性的需求，目前訂單仍搶手。

原本政府實名制口罩一個5元，鄭永柱說，口罩解禁後，口罩因功能性不同價格也一樣會多元化，民眾若買平面式的醫療口罩仍有可能找到平均每片3、4元的台灣口罩，但應該是銷售平台整盒賣的促銷價，不過以疫情後原物料都已上漲，像熔噴布過濾層已從以前的每公斤130元漲到330元，民眾若想買到疫情前每片3元的口罩也要小心比較有可能是大陸貨。

華新目前每日產能是70 萬片，解禁後每日仍需受徵用22萬片，最近也再增購三台機組，預計到7月17條產線能提高日產能百萬片，月產能2500萬片，國軍支援人力也將在6月退場，所以華新目前擴大招募人力，需要再增加員工約20人，包括品檢員、機台技術員等底薪加上加班津貼及獎金能有4萬5千元，鄭永柱說，今年年終獎金也會比去年增加一倍。

觀光工廠預計在6月1日解禁後的一周後重新開放，初步規劃對於民眾採購仍會有一人2或3盒的限制。

口罩 疫情 觀光工廠

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