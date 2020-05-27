台中229校有4校低年級未用餐放學 家長：困擾且不便

台中市傳出有國小老師反對陪低年級學生吃午餐，台中市議會今進行教育文化業務質詢，民進黨議員曾朝榮等人指出，台中市229所國小，其中仍有4所國小，上半天課未提供用餐後再放學，家長反映不便與困擾，他建議教育局行文學校，落實「在校用完餐才放學政策」照顧學生及老師的用餐營養衛生品質及權益。

家長向民代反映，絕大多數學校低年級都是用完午餐後才放學，有4校則是未用餐就放學，有的校方理由是用餐時間短，低年級孩子換牙、吃飯速度慢，老師陪學生用餐後再放學，讓教師壓力大，無法好好吃飯，部分學校因此事校園紛紛擾擾。

台中市議會27日進行教育文化委員會業務質詢，市議員曾朝榮、周永鴻、蔡成圭、張家銨與賴佳微 關心國小上半天的午餐辦理情形。曾朝榮說，服務處接獲家長陳情，抱怨國小星期三上半天課，學校未提供營養午餐，造成上班家長不便與困擾。希望確實落實「在校用完餐才放學政策」。

曾朝榮指出，根據他的調查，台中市229所國小學校中，包括文心、賴厝等4所國小，上課半天，未提供營養午餐用餐後放學，引起家長抱怨。

曾朝榮說，去年中市教育局發文表示「尊重校園民主」，由各校自行決定要不要實施「在校用完餐才放學政策」，曾朝榮希望學校與家長充分討論，市府也應制定標準，讓各個學校與家長有所依據，落實照顧學生及老師的用餐營養衛生品質及權益。

副市長令狐榮達、教育局長楊振昇都表示，會了解狀況好好處理。