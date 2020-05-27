明昌45年慶 捐救護車和防疫品給台中市
明昌國際公司今年成立45周年適逢新冠肺炎威脅全球，該公司今天代表公司和旗下醫療品牌BAILIDA百利達，捐給台中市政府一輛救護車，和耳鼻喉診斷保護隔板20座，協助防疫，台中市長盧秀燕代表接受說，企業傳承父傳子，強調要做公益回饋社會，她很感動。
今年3月，明昌國際創辦人張秋龍代表明昌和百利達，捐156座移動式檢查屏風給衛福部疾管署，今天再捐救護車和防疫品給台中市政府；明昌國際成立45年，董事長和總經理職務正式交棒，世代交接，董事長張庭維和總經理陳琮仁繼續肩負重任。
該公司今天捐的高頂救護車，讓當地台中市消防局外埔分隊替換原有的低頂救護車，消防分隊表示，低頂救護車使用已5年，出勤多，車身高只有125公分，救護員在救護途中為患者cpr不方便，也無法放太多救護器材，新的高頂車可解決這些問題。
明昌國際公司張秋龍創辦人在外埔地區深耕多年，從一家小工廠逐漸變成了一家大型的跨國企業，退休交棒之際，除了將經營權交棒給下一代外，也思考如何發揮更大的企業社會責任，主動聯繫台中市政府消防局第5大隊外埔分隊，得知救護車出勤頻率高，磨損也較一般車輛來的快，為提升外埔地區緊急救護品質，特別捐贈價值340萬的高頂救護車予外埔消防分隊。
明昌公司藉由即將到來的公司廠慶，這次廠慶定調為「傳承」，創辦人表示救護車帶給人們的是希望，在危難中拯救病患的痛苦，對於消防人員表示崇高的敬意，也希望接班人張庭維董事長也能傳承這樣的意念，繼續為社會提供更多的付出，將愛的種子散播在社會需要的角落，在洽談時創辦人也特別要求廠商，車子、裝備都要是最好的，讓消防人員值勤能夠更安全、更有保障。
今天捐贈為高頂救護車，包含車上醫療器材約340萬，高頂救護車的優點在於空間寬敞，有利於救護人員進行各項急救處置，並配有一套完整救護裝備，包括急救包、氧氣組、電動擔架、喉頭罩、AED、抗震血壓監視儀與血氧濃度計等器材，對傷病患的急難救助極具效益，有助提高性命挽救的成功率。
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