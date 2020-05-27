台中國小外師數六都吊車尾 教局：年年編預算追趕

台中市國小英語教學外師人數在六都墊底多年，市議員何敏誠指出，推英語教育，外師應是重要指標，第二大城卻沒有相當的外師數，遑論國際化？！他又指出，教育局推出雙聯學位制，高中生到 國外讀書有機會拿雙學位，但這是菁英教育，他建議教育局至少要為弱勢家庭的孩子留一個名額，英語教育應該是全民教育而不是菁英教育。

今年初台中市外師人力23人，市府動用第一預備金增聘兩名外師，目前外師人數25人，預計明年起逐年編列經費增聘外師至35人、110年增至45人、111年增至50人。聘用的外師均是在國外已取得教師資格或具教學經驗者，每名外師每年編列140萬經費，有外師進駐的學校，每周提供2堂英語課程。何敏誠認為，增加速度還是太慢。

教育局說，另透過媒合私校外師，採分區方式，讓更多學校學生受惠，今年補助49 所公立學校與13所私立學校合作辦理暑期英語營隊課程，並邀請外籍教師協助，受惠學生約8500人次。

針對教育局提出雙聯學位制，由學生自費到國外高中上課，可拿到學位。何敏誠認為，這是菁英教育，教育局既提出計畫，編公費為弱勢孩子增加一兩個名額，落實全民教育。 教育局表示，必須考慮經費問題，會研議。