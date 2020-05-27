戶外防疫夯 奧萬大強打山林營隊帶你玩大自然

新冠肺炎疫情雖趨緩，但民眾出遊仍偏向戶外遊程，林務局南投林管處善用山林優勢針對即將到來的暑期推出親子生態營隊，以冒險、探索、生態、無痕山林等元素規劃動靜態課程，帶民眾體驗不一樣的大自然，更親身接觸各項環境議題。

南投林管處指出，受疫情影響，國人旅遊習慣跟著改變，多轉為戶外活動，就算疫況趨緩仍以防疫為優先考量，而南投四面環山，森林生態資源豐沛，還能近距離觀賞山鳥、蜂蝶嬉戲覓食，適合家庭旅遊，奧萬大因此瞄準暑期推出親子營隊。

奧萬大自然教育中心以冒險、探索、生態、無痕山林等元素，針對親子、孩童及成人3大族群規劃「無痕山林體驗營」、「生態藝術探險營」、「末日森林高峰會」、「野生動物調查三日營」等4種特色營隊，盼帶給民眾不同的大自然體驗。

其中，7月18至19日「無痕山林體驗營」將帶領親子隊員進入山林，學習以低衝擊山林遊憩方式做到紮營、野炊等野外活動，學習做到無痕山林，並奧萬大森林中也夜遊探險，透過共享、共遊、共學來促進親子情感間交流。

21至24日「生態藝術探險營」貫穿「冒險」和「探索」元素，讓孩子跟著布農族獵人的腳步體驗山野，進行攀樹、生態藝術、原民故事與森林探索；28至31日「末日森林高峰會」則以真實世界的森林資源產業鏈為故事背景，透過遊戲化學習讓孩子親身接觸環境議題，增進自然素養，培養團隊合作和溝通協調能力。

而8月7至9日、21至23日的「野生動物調查三日營」則是專為成人打造辦理的營隊，活動中將指導學員使用調查工具實地觀察野生動物，甚至獸跡，並感受奧萬大山林鳥叫、蝶舞、蛙鳴等生物多樣性之美。