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注意！台74線松竹潭子段拓寬工程 今晚封閉施工8小時
台74線中彰快速道路銜接國道4號豐潭段工程，從今晚9時30分起將進行拓寬混凝土澆置等施工作業，預計封閉8小時到明天上午，封閉路段為台74線東行崇德匝道入口、潭子至松竹(18K+100~22K+800) 路段雙向全線，以及西行太原匝道入口，另外東行北屯二匝道入口及西行太平匝道入口，則是從今晚9時30分封閉至深夜11時30分，台中市第五警分局呼籲用路人提前改道。
台中市第五警分局表示，交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線的拓寬施工，定在今天（5月27日晚間9時30分至隔天清晨5時30分展開，屆時將封閉台74線東行崇德匝道入口、潭子至松竹(18K+100~22K+800) 路段雙向全線，以及西行太原匝道入口，另今天晚間9時30分至11時30分止，封閉東行北屯二匝道入口及西行太平匝道入口。
第五警分局呼籲用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，建議民眾行走替代路線：
(一) 環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)。
(二)環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)。
用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。第五分局表示，道路封閉期間，將加派警力加強疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。
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